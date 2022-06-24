殭屍展明開幕！民俗專家曝「靈體凶磁場亂」 　看展要注意這些事

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

記者戴上容／新北報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」官方臉書日前張貼一張「湘西趕屍」照瞬間爆紅，本週六（25日）即將登場，南美館將準備首廟天壇手工包製的香灰平安符供民眾安心；民俗專家柯玠宏說，展覽物多少會有靈體附身「磁場混亂」，建議大家帶自己的平安物，看展時切勿喊自己或同伴名字，女生生理期時體質弱、磁場差，盡量不要去看展。

民俗專家柯玠宏說，因為展覽中的東西過去是給生人使用，「多少都會有靈體搶附在上面」，靈體有分很多種，有些很凶狠，會趕跑其他弱小靈體，霸佔古文物，至於展覽物品上的靈體到底為何？這都難以得知，而上述的「物品有靈體」的概念已經很久，像是安納貝爾，巫蠱娃娃等都說明靈體會附在物品上。

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雖然展覽單位會提供香灰、平安符，但因為現場展物多「磁場已經被混淆了」，因此他建議，看展的人準備自己的平安符、佛珠、紫水晶等平安小物較好，一來自己較熟悉，二來是自己的東西磁場比較好。

▲民俗專家柯玠宏建議大家攜帶自己的佛珠、紫水晶看展 。（圖／柯玠宏提供）

他提醒，女生若恰巧遇到生理期，不要去參觀展覽，因為生理期來時，不僅身體較不適，不適合到人多的地方，磁場也較薄弱，容易招來不好的靈體。

看展時，切記要「不道人姓名、不講自己本名、不評論作品」盡可能眼到即可，要用欣賞的態度來觀賞作品，不帶嘗試、挑戰、玄奇的心情來面對，彼此尊重不踰越！報導指出，展中的衣服是真實古代服裝，是否從墳墓挖出，我們無從得知，因此這些物體中是否有第三度空間或磁場的依附，我們更是無法預測，切記要尊重為主。

看展完後，他建議所有人都可以去台南大廟走走，像是武廟、大天后宮等，可以到廟裡喝杯飲料、發呆等等都好，淨化混淆的磁場。另外，看展後也可以透過紫水晶、佛珠了解磁場好不好，如果去完展覽覺得手上飾品比較混濁，那可以去拜拜繞一繞香爐，看顏色有沒有比較透亮。從外地來看展的民眾，建議回家後要去住家附近的廟宇走走，過一過氣。

最後，他提醒民眾，要多了解自己的體質，若不清楚自己的體質，請盡量選在上午時段進入，出來後剛好正中午，艷陽高照去一旁廟宇走走，下午3點後就盡量不要進去，避免渾沌的氣場與靈體染身。