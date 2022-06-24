台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

▲首例猴痘入侵台灣，疾管署副署長莊人祥說明。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返國本國籍男性，疾管署發言人莊人祥說明，個案過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，就醫經通報採檢確診。由於個案跨縣市就醫，接觸者從原本5人增加至19人。

莊人祥表示，該案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

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疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署傍晚原公布有5名接觸者，由於個案曾經跨縣市就醫，晚間再次新增匡列對象，密切接觸者共19人，包含家人2人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，預計健康監測至7/13。