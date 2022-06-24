宜蘭男清理店前地火警殘餘物　掃到10萬元「手尾錢」拾金不昧

▲▼熱心男子在店前排水口撿到10萬元「手尾錢」（箭頭所指），拾金不昧令喪家感動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一場火警，燒出拾金不昧最美畫面，宜蘭羅東鎮一熱心男子，24日上午在打掃店前地上的23日晚、鄰居頂樓加蓋失火後的火警殘餘物，在排水口旁，撿到「一包有錢的厚度」黑塑膠袋，他認為失主一定十分著急，隨即交給正在附近鑑識火場的警員，受火警波及的一喪家家屬，也指認是亡者10萬元「手尾錢」，並感謝男子拾金不昧義舉。

堅持不透露姓名的宜蘭羅東鎮一熱心男子，24日上午在打掃店前的鄰居頂樓加蓋失火後的火場相關殘餘物，在火警時曾一度積水的排水口蓋旁踩到一包黑色塑膠袋，他直覺「這包東西有錢的厚度」，當他的手再拿起時更確定是包著錢，當時，警方與消防人員在附近鑑識火場，他拿著撿到的物品，向警方表示他撿到的應該是錢，要警方代找失主。

而受火警波及的辦喪事中的家屬，聽到男子撿到錢後，在大家都還未打開黑色塑膠袋時，就說他們因23晚的隔壁鄰居火警，有一包亡者的10萬元「手尾錢」，在滅火過程慌亂的不失去向。

因家屬指認與拾金的現鈔金額跟特徵無誤後，警方當場交還家屬，家屬包紅包，要感謝拾金不昧的男子，因家屬十分堅持男子要收下，最後，男子是收下，但將錢捐給慈善機構，只留下紅包袋。