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大陸 大陸焦點 特派現場

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時　創10年最久紀錄

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸海警船駛向釣島海域停留的時間突破10年來紀錄。（示意圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

據日本《共同社》23日報導，兩艘大陸海警船近日在釣島海域周邊停留超過64小時，停留時間破10年來新紀錄。

日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，21日凌晨起在釣魚台列嶼周邊「領海」內逗留的兩艘中國海警局船隻到23日晚8點10分左右接連駛離到「領海」外側的毗連區，連續逗留了64個小時，創10年以來最久紀錄。

據第11管區表示，兩艘海警船21日凌晨4時10分左右駛入日本領海，連續逗留時間超過了此前最久的2020年10月的57小時39分。這是中國公務船今年第14天駛入釣魚台周邊的「日本領海」。

報導提到，在毗連區，23日發現另2艘大陸船隻航行，其中一艘搭載了類似機關炮的裝置。

此前，根據日本防衛省統合幕僚監部指出，23日下午3架中國轟6轟炸機從東海，飛經別稱「宮古海峽」的沖繩本島與宮古島之間海域上空、飛達太平洋。

統合幕僚監部表示，航空自衛隊收到消息後緊急升空前往監看，觀察到3架轟6編隊穿過沖繩本島與宮古島之間海域上空、抵達太平洋後，3機分開各自盤旋數次，接著再重新編隊、循原途徑折返，並未釀成更大衝突。

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