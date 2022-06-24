今起開放「全台醫院、長照機構探病」！陪病最多2人　打滿3劑免篩檢

記者楊晏琳／台北報導

有鑑本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起「有條件」放寬全國醫院探／陪病措施，加護病房、慢性病房、精神科病房等開放探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客；經醫療評估有照護需求者，亦開放最多2名陪病人數，陪病者接種疫苗追加劑達14天以上者，可免定期篩檢。此外，住宿式機構管制亦有放寬。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因應國內COVID-19疫情趨緩，民眾的疫苗接種率提升，衡酌民眾陪(探)病需求及醫院防疫安全，將放寬原中央規定臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣等6縣市醫院除例外情形外，暫停探病之限制，自即日(6月24日)起有條件放寬全國醫院陪(探)病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。相關說明如下：

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一、探病管理措施：

(一)全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

(二)探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩(含家用快篩)自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、陪病管理措施：

(一)全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上)、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者(如行動不便、生活無法自理等)，陪病人數上限為2人。

(二)預定(非緊急)住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪(探)病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪(探)病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施。

指揮中心籲請民眾儘速完成完整疫苗接種，未來也將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。

住宿式長照機構訪客管制措施方面，中央流行疫情指揮中心今(24)日也宣布，因應國內COVID-19疫情及疫苗接種率提升，考量長照機構防疫及住民探視需求，自本即日(6月24日)起放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件，相關說明如下：

一、放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施：

(一)原限制臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣住宿式長照機構除例外情形暫停探視，調整為全國住宿式長照機構有條件開放探視。

(二)訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、調整陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件：

(一)原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；機構內現有之陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。

(二)調整為陪伴者/陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上。人員若曾經確診 COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。

(三)未完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天(含)以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢(含家用抗原快篩)。

除上述措施外，機構仍應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」落實相關管理，包括：落實預約制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、不同住民訪客間維持社交距離、探視期間全程佩戴口罩、鼓勵所有進入機構人員使用臺灣社交距離APP並於進入機構前出示該APP畫面等。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。為降低住宿型長照傳播風險，疫情期間仍請民眾儘量避免不必要的探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視；並請各類住宿式長照機構落實執行指揮中心公布之相關措施指引，鼓勵機構工作人員與住民儘速完成完整疫苗接種，以確保工作人員及住民健康安全。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）