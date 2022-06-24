快訊／北市瞬間雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛...紅綠燈也倒了

有網友PＯ文指台南市永康區中正南路與中正南路220巷口，發生碰瓷車禍，１名民眾站在分隔島上，待車輛經過時突然衝出，當場被自小客車撞飛落地，台南市永康分局警方指出，該名陳女疑似情緒不佳，才會有此舉動，陳女目前無生命之虞，僅輕微之擦挫傷，全案由警方釐情調查中。