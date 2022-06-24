快訊／北市瞬間雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛...紅綠燈也倒了

記者邱中岳／台北報導
北市24日突然下起午後雷陣雨，瞬間風雨造成多處路樹倒塌，其中大同區長安西路、西寧北路口有路樹倒塌，造成2台汽車受損以及紅路燈被壓毀，另外萬華區和平西路也傳出5棵路樹倒塌。
▲北市下起午後雷陣雨，造成多處路樹倒塌，還壓毀車輛以及號誌燈。（圖／記者邱中岳翻攝）
據了解，北市大同區在下午2時許，於長安西路、西寧北路口，發生路樹倒塌情形，現場壓毀2台汽車以及1組紅綠燈，所幸並未有人傷亡。
另外在和平西路也傳出有5顆路樹倒塌，目前也封閉交通處理倒塌路樹。
記者邱中岳／台北報導
北市24日突然下起午後雷陣雨，瞬間風雨造成多處路樹倒塌，其中大同區長安西路、西寧北路口有路樹倒塌，造成2台汽車受損以及紅路燈被壓毀，另外萬華區和平西路也傳出5棵路樹倒塌。
▲北市下起午後雷陣雨，造成多處路樹倒塌，還壓毀車輛以及號誌燈。（圖／記者邱中岳翻攝）
據了解，北市大同區在下午2時許，於長安西路、西寧北路口，發生路樹倒塌情形，現場壓毀2台汽車以及1組紅綠燈，所幸並未有人傷亡。
另外在和平西路也傳出有5顆路樹倒塌，目前也封閉交通處理倒塌路樹。
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