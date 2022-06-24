LIVE／確診後首度露面　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。陳時中先前確診，解隔後仍快篩陽，遲遲沒有現身主持記者會，今日也是他確診消失12天後首次回歸，預期將公布多項政策。

陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，6月20日解隔，雖然已前往指揮中心辦公，但從20日至23日4天都沒有出席記者會。指揮中心發言人莊人祥連續兩天說明，部長快篩陽性，「還有淡淡第二條線」，但昨天也強調，與陳時中開會時看他身體狀況非常良好，「可以跟各位見面的機會越來越接近了。」

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

台灣每日仍新增數萬名確診者，不少人把「清冠一號」視為保命藥方，因此該藥一直在缺貨狀態。有消息指出，今年截至5月公費清冠一號已花費1.3億元紓困預算，衛福部中醫藥司擬7月開始，13歲至64歲確診者須自費購買清冠一號。不過，衛福部稍早則發布新聞稿說明，相關消息與事實有落差。據了解，今日記者會預期將公布多項政策。

另外，嘉義傳出首例打第四劑猝死個案，一名男子打完疫苗後感覺身體不適，和家人表示要在床上休息一會，但卻遲遲未走出房門，等家人前往查看時，發現他已氣絕身亡多時。而高雄則傳出一名8歲男童接種第二劑莫德納，出現了心肌炎不良反應，一度住進加護病房，家長質疑是否與疫苗接種間隔時間太短有關。上述相關議題，指揮中心有望在記者會中進一步回應。