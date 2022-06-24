水電工持刀強盜女駕駛　逼逆向駕車撞死人重判12年10月

▲劉男持刀強押郭女，車輛暴衝撞死人。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

劉姓水電工2020年6月間在新北市蘆洲區持刀強盜開轎車的郭姓女子，郭女不從，劉男未控制郭女，竟強踩油門、雙手握方向盤大轉彎、逆向，最後撞死對向騎自行車的女子，並撞傷路旁行人。一二審均重判12年10月，案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年6月19日下午16時許，劉男（39歲）在蘆洲區復興路上看到路邊臨時停車的郭姓女子，一旁的副駕駛座上有黑色皮包。劉男打算強盜皮包，開啟車門闖進車內，並拿出預藏的鐮刀，逼郭女將車輛開到人煙稀少之處。郭女不從，2人在車上發生拉扯，劉男的鐮刀掉落車內。

劉男為積極控制車輛，竟將左腳跨到駕駛座踩下油門，並以雙手抓住方向盤，使車輛猛然急速前行，又時而逆向行駛，再高速變換車道駛回同向車道直行。郭女受到極大驚嚇並深感恐懼，不敢再有任何拉扯、抵抗之動作。沒多久，劉男要超車前方的計程車，急速逆向駛入對向車道，迎面撞上對向的自行車陳姓女騎士，接著又撞到站立在路口的黃姓少年，而後撞上前方停等紅燈的2部車輛，劉男的車輛才停下。劉男搶走皮包後，下車逃逸。

警方趕到現場，將自行車女騎士送醫，女子因頭部受創嚴重導致腦損傷及多重器官衰竭而死亡，少年受有右側脛骨上端隆起閉鎖性骨折、全身多處擦挫傷、頭部外傷合併頭皮撕裂傷、右手肘撕裂傷，皮包、車輛遭搶的郭女也頭部、上腹部鈍傷、右側手肘挫傷、右側膝蓋、小腿擦傷。警方正要展開追查，劉男在肇事後半小時自行打電話到派出所，坦承自己犯下強盜犯行。警方將他逮捕，檢方依照「強盜致人於死」等罪嫌，提起公訴。

一二審法院審理後，均將劉男重判有期徒刑12年10月。其中二審高等法院認為，劉男素行不佳，猶不知悔改，正值青壯，不思以正途獲取所需財物，竟貪圖私欲，強盜財物；且無視相關交通安全規則，漠視其他參與道路交通者生命、身體安全，貿然逆向超車，致發生本案車禍事故，造成陳女死亡，使家屬痛失至親，足見其法治觀念薄弱，不知尊重他人生命、身體、財產法益，惡性重大，所為應予非難，故維持12年10月重刑。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

▼劉男遭重判12年10月定讞。（圖／記者游宗樺翻攝）