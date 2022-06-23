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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保新董座交接　張斗輝籲公私協力

▲▼法務部長蔡清祥主持更保新董座交接典禮。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部長蔡清祥主持更保新董座交接典禮。（圖／臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會與犯罪被害人保護協會於111年5月20日下午在臺灣高等檢察署第一會議室舉行新、卸任董事長交接典禮，由臺灣高等檢察署張斗輝檢察長接任兩會董事長，交接儀式由蔡清祥部長親執印信監交。兩會為更生人及被害人挹注一股正向力量，更保在避免更生人再犯，犯保則是為被害人實現社會正義，在柔性司法中扮演重大角色，更保及犯保目的與對象雖有不同，但對司法保護政策的影響同具深遠意義。

法務部長蔡清祥表示，張董事長對更保及犯保業務非常嫻熟，期待未來新董事長對兩會業務做得更完善，更受社會肯定。更生保護及犯罪被害人保護在於體現司法保護與司法正義，對更生人、犯罪被害人及家屬所提供保護服務，涉及跨部門不同的業務領域，為了提供及時與適切的服務，亦需運用志願服務的理念與人力，因此，更生保護與犯罪被害人保護這兩項業務能完備推動，不僅仰賴政府各部門間跨域的合作，也需要民間資源的參與協助。

高檢署張斗輝檢察長兼更生保護會、犯罪被害人保護協會董事長表示，感謝在邢董事長卓越的領導下，更加完善更生保護及犯罪被害服務的各項精進措施，並有諸多創新作為，尤其是編纂兩會的工作指引，讓同仁執行業務有所依循。更生保護在目前行政院審查之「再犯防止推進計畫」通過後，未來應結合檢察、行政部門、民間團體力量，公私協力，全力協助更生人順利復歸社會，有效降低再犯是努力的目標，經由大家一起努力，期能降低犯罪的發生，讓社會能夠更加祥和。

此外，也由衷感謝犯保同仁的努力，每一次重大事件發生後，犯罪被害人保護協會同仁，第一時間即到現場陪伴被害者及其家屬，給予立即關懷及協助，廣獲好評。此次，《犯罪被害人權益保障法》草案的修法，社會各界及立法委員對犯罪被害人保護協會同仁也諸多肯定，相信修法後，犯罪被害保護一定可以更加深化。

新接任的張斗輝董事長曾擔任臺灣更生保護會顧問、分會榮譽主任委員多年，任內積極參與更生保護及犯罪被害保護業務。他表示，將與更生保護及犯罪被害人保護協會所有同仁共同戮力做好更生保護及犯罪被害保護業務。（本文轉載自臺灣更生保護會甦活人生2022年6月電子報

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