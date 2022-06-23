更保董座談更生事業群　助更生復歸

▲更保新董事長張斗輝提及更保業務的施行方針，將藉由更生事業群的創立，減少更生人因創業時缺乏經驗、單打獨鬥，最後以失敗收場之困境。（圖／臺灣更生保護會提供）

更保董事長張斗輝於6月1日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪，訪談中提及法務部長蔡清祥提出「更生事業群」的概念，藉由更生事業群減少更生人因創業時缺乏經驗、單打獨鬥，最後以失敗收場之困境。

更生事業群所設立的公司，不但提供給更生人友善的工作環境，對更生人多一 份體諒與包容，最大的特點在於技術、經營模式及理念的轉移，讓更生人有更穩定的就業環境，也讓有心創業的更生人，即早瞭解該行業的經營型態及就業市場，使其創業之路立於不敗之地。

除了基隆設立人力工程行外，更保總會開始規畫於桃園區設立更生事業群。桃園區星見段部分土地閒置約十多年，如今已完成初步評估，整地後，不但能提升土地價值，也能活化資產。此外，將部分土地供做更生事業群利用，充實更生人的技能訓練。

至於更生業務中的就業輔導願景，張董事長談到，更生人普遍低學歷、低技術性及中高齡，以更生保護會110年度服務對象分析，93％為高中職以下學歷，半數未具國中學歷；61％年齡為40歲以上，謀職種類相當受限。此外，更因更生人的外在標籤，導致謀職不順，屢遭排拒或遭受歧視等。為使更生人適才適所，對更生人就業輔導將提供以下措施：

1.提供友善環境：廣邀協力廠商，目前全台共約700家廠商願意提供更生人就業機會，共計有七千個職缺，但仍會努力尋找專業性職缺。

2.輔導創業貸款：更生保護會對於有一技之長卻苦無資金的更生人，提供適當的資金協助，並透過無息方式，降低其營運成本，每年大約新增26位更生人創業。

3.即訓即上工：結合協力廠商及勞動力發展署協助更生人就業，對於具有專業性的工作，在工作前，提供個別訓練，讓更生人即早適應工作。

4.穩定就業：為了鼓勵毒品更生人長期致力於工作，若在同一僱主處就業滿一個月，便發給就業獎勵金3,000元，最多補助6個月，即每位更生人最高可請領18,000元。

更生保護會提供的服務對象中，毒品案件占半數以上，為了協助毒品施用者復歸社會，配合法務部推動「再犯防止推進計畫」，透過公私協力，除了強化就業輔導、安定生活外，其餘重點工作如下：

1.實現居住正義：除建立與社會接軌之低度管理安置處所外，對於有租屋需求之弱勢更生人，提供短暫性租金補助，補助每戶每月租金6,000元。

2.行銷更生業務，增加能見度，讓社會共同接納更生人，在更生人出監後，提供友善環境。

3.組織再造，增加專業人員，提高服務量能，拓展服務視野。

4.落實貫穿式司法保護，入監輔導，出監時之轉銜復歸，瞭解所需，並一路陪伴至出監後整合式服務，全面保護及協助，以降低毒品再犯率。（本文轉載自臺灣更生保護會甦活人生2022年6月電子報）