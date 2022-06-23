孫安佐在美製槍案一審不受理　高院認「美國不處罰」再駁檢方

▲孫安佐製槍案二審再度判決不受理，媽媽狄鶯、爸爸孫鵬再鬆一口氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2018年在美國就讀高中時，遭美國警方逮捕，警方從他住處起出大量子彈、十字弓等，孫安佐在美國服刑238天後返國，遭我國檢方起訴，但一審認無審判權而判決公訴不受理。檢方上訴二審，高院審理後，日前仍駁回檢方上訴。可上訴。

本案源於孫安佐在父母安排下，於2017年持F-1學生簽證前往美國賓州上達比就讀高中，但隔年就向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，校方報警，美國警方在他寄宿家庭中查獲1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管等器械。最後孫安佐被美方依照《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》，判決服刑238天，也遭宣告終身不得入境美國。當時孫鵬、狄鶯2人散盡家財，聘請律師，赴美營救愛子，轟動一時。

孫安佐於2018年12月離開美國後，當月11日入境台灣，隨即被送往士林地檢署接受訊問，最後檢方對他限制出境、出海、住居等，全案經檢方2年偵辦後，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」提起公訴。但一審士林地院歷經1年多審理後，最後以無審判權為由，判決公訴不受理，檢方上訴第二審。

高院二審於5月間首度開庭，當時法官諭知，因本案為程序問題，原則上只開一次庭期，待合議庭評議認定，全案候核辦。結束庭訊時，孫安佐也簡單回應「目前還沒有一個結果，也不知道要說什麼。」

高院於日前作出判決，高院根據檢方起訴的資料，再比對美國《聯邦法典》的相關規定，認為孫安佐「將合法購買之Polymer80廠牌80％下槍身加工，在我國雖該當製造槍枝主要組成零件之犯罪構成要件，但在美國顯然係屬不罰之行為。」因此高院依照刑法第7條規定的但書「依犯罪地之法律不罰者」，認為本案並無我國刑法適用餘地，因此駁回檢方上訴，再度不受理本案。