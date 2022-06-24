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蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能

▲▼ 蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能 。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲蔡政府將漲電價，江啟臣批，民進黨在野時罵漲價無能 。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

經濟部長王美花證實，下周將討論台電擬出的多種版本，綜合考量燃料成本、中油、台電財務、物價等因素，採「混搭版本」調整電價。對此，國民黨立委江啟臣今（24）日在臉書抨擊，民進黨過去是在野黨時，批漲電價是無能，批評帶頭傷害經濟，他問「疫情尚在延燒，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？」

江啟臣提到，去年疫情嚴峻，百業蕭條，各行各業還在力圖復原振作，今年Omicron又來肆虐，百工百業再受重創，衝擊民生經濟；烏俄戰事持續，影響能源及糧食價格，國內物價持續上漲，央行升息抗通膨，但也未見成效，結果現在又說要 #漲電價，難道不知道漲電價會帶動物價上漲、加劇通膨嗎？

江啟臣說，總統蔡英文曾說過，臺灣不缺電是不爭事實，更誇下海口向民眾保證，「民進黨執政後，絕對不會缺電！」，而這幾年來發生多次全臺大停電，不是以人為疏失為由、不然就是推給小動物，而民眾無電可用才是不爭的事實。

江啟臣表示，民進黨為了選舉長年不漲電價，過去在野時只要馬政府說要漲電價就痛批無能、杯葛議事，甚至威脅提出倒閣，批評帶頭傷害經濟，他就問「疫情尚在延燒，紓困猶如杯水車薪，民生百業蕭條，現在調漲電價，適合嗎？」

江啟臣再說，躁進的非核家園、空洞的能源轉型，現在還宣示了2050淨零碳排，面對再生能源無法達到預期目標，離岸風電影響飛安、甚至國安恐怕延宕建置，面對能源價格持續高漲，政府又要如何應處，請問未來這些成本誰來買單？

江啟臣指出，俄烏戰爭下能源價格高漲，歐洲國家被俄羅斯停供天然氣反制裁，紛紛思考能源自主的重要、重新檢討能源政策，而我們未來可能大量仰賴進口能源，政府可有告訴國人未來如何確保能源供應無虞、如何確保國家安全不受影響？還是真的被謝長廷說中了「臺灣絕不會缺電，但電從哪裡來，還不知道」，難不成要真的要「晚上十點後限電，早點睡，可解決能源及少子化問題」？

江啟臣最後批，民進黨在野時要求漲價必須先講清楚，現在執政漲電價你們向人民說明清楚了嗎？

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