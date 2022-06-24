「幫婆婆快篩2條線」人妻頭上3條線　小姑風涼話：搞不好妳傳染的

▲幫婆婆快篩，結果兩條線，原PO崩潰了。（示意圖／記者吳康瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

幫家人快篩，務必做好防護措施！一名女網友哀號，婆婆走來請她幫忙快篩，沒多想的原PO直接「裸裝上陣」，殊不知檢體秒呈現陽性，讓她傻爆眼。更無語的是，住在外面的小姑還說風涼話，質疑是原PO傳染給婆婆的，事後原PO與老公快篩陰性才洗刷冤屈。文章曝光後，釣出一票苦主直呼，都是幫家人快篩而中鏢。

一名女網友在Dcard表示，婆婆5月曾與確診者接觸，當時原PO就幫忙快篩，所幸沒被Omicron纏身。前幾天，婆婆又來請原PO快篩，當下原PO沒多想，因此全程兩人無罩檢測，過程中婆婆還打了好幾個噴嚏，結果崩潰了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，快篩結果呈現兩條線，原PO頭上則是冒出三條線，就怕影響婆婆情緒，「我不敢表現出心情...甚至等婆婆離開後，我才敢開始瘋狂消毒，還在桌上撿到她擤鼻涕的衛生紙，有點崩潰，心理作用開始覺得喉嚨好癢。」

不過，最令原PO感到氣憤的是，不住在家裡的小姑還說風涼話，質疑表示「搞不好是妳傳染給婆婆的！」婆婆便要求原PO跟老公都一同驗快篩，好險兩人都是陰性，才讓原PO才洗刷冤屈。

「心裡有點X！」原PO現在處於不安狀態，「我睡不著喉嚨越來越癢，應該是心理作用，哪有可能四個小時內就出現症狀，我這樣安慰自己。」

文章曝光後，底下網友白眼直呼，「妳婆婆超沒品！小姑也是」、「小姑是在說三小」、「奇怪怎麼不找自己兒子女兒快篩，真的傻眼，而且小姑有夠沒品，下次請他自己過來照顧自己的媽媽啦」、「又一個毒菇」。

不少苦主表示，「我上次戴口罩幫阿嬤快塞，她兩條線，我隔兩天就中了加油」、「上月我幫我爸無罩快篩，他兩條線，我傻眼趕快戴口罩消毒，結果大概4-5天後我就開始有症狀最後確診」、「我幫家人快篩他陽性，他也是對我打了個噴嚏，我有帶口罩+眼鏡，雖然當下有馬上消毒+換口罩，但三天後我也確診了」。

▼一堆苦主都是幫家人快篩而染疫。（圖／翻攝Dcard）

