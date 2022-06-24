　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「幫婆婆快篩2條線」人妻頭上3條線　小姑風涼話：搞不好妳傳染的

▲快篩陽性即確診自今（26）日起上路。（圖／記者吳康瑋攝）

▲幫婆婆快篩，結果兩條線，原PO崩潰了。（示意圖／記者吳康瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

幫家人快篩，務必做好防護措施！一名女網友哀號，婆婆走來請她幫忙快篩，沒多想的原PO直接「裸裝上陣」，殊不知檢體秒呈現陽性，讓她傻爆眼。更無語的是，住在外面的小姑還說風涼話，質疑是原PO傳染給婆婆的，事後原PO與老公快篩陰性才洗刷冤屈。文章曝光後，釣出一票苦主直呼，都是幫家人快篩而中鏢。

一名女網友在Dcard表示，婆婆5月曾與確診者接觸，當時原PO就幫忙快篩，所幸沒被Omicron纏身。前幾天，婆婆又來請原PO快篩，當下原PO沒多想，因此全程兩人無罩檢測，過程中婆婆還打了好幾個噴嚏，結果崩潰了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，快篩結果呈現兩條線，原PO頭上則是冒出三條線，就怕影響婆婆情緒，「我不敢表現出心情...甚至等婆婆離開後，我才敢開始瘋狂消毒，還在桌上撿到她擤鼻涕的衛生紙，有點崩潰，心理作用開始覺得喉嚨好癢。」

不過，最令原PO感到氣憤的是，不住在家裡的小姑還說風涼話，質疑表示「搞不好是妳傳染給婆婆的！」婆婆便要求原PO跟老公都一同驗快篩，好險兩人都是陰性，才讓原PO才洗刷冤屈。

「心裡有點X！」原PO現在處於不安狀態，「我睡不著喉嚨越來越癢，應該是心理作用，哪有可能四個小時內就出現症狀，我這樣安慰自己。」

文章曝光後，底下網友白眼直呼，「妳婆婆超沒品！小姑也是」、「小姑是在說三小」、「奇怪怎麼不找自己兒子女兒快篩，真的傻眼，而且小姑有夠沒品，下次請他自己過來照顧自己的媽媽啦」、「又一個毒菇」。

不少苦主表示，「我上次戴口罩幫阿嬤快塞，她兩條線，我隔兩天就中了加油」、「上月我幫我爸無罩快篩，他兩條線，我傻眼趕快戴口罩消毒，結果大概4-5天後我就開始有症狀最後確診」、「我幫家人快篩他陽性，他也是對我打了個噴嚏，我有帶口罩+眼鏡，雖然當下有馬上消毒+換口罩，但三天後我也確診了」。

▼一堆苦主都是幫家人快篩而染疫。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／PLG年度MVP出爐！　楊敬敏高分獲選
快訊／高雄下水道意外！　30多歲男無生命跡象
台中男吃滷肉飯遭打死　獨留2幼子仍不知慈父已亡
LIVE／吃滷肉飯遭活活打死　5惡煞落網
機工長回家了！初步相驗結果曝　家屬崩潰痛哭
Netflix「最便宜方案」要來了！　比270元更低價
快訊／國1南下「4車連撞」！　車流紫爆回堵4公里
恩恩爸怒了！轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機
獨／殉職機工長勁帥照曝光！　友淚「迷倒女生的大仁哥」
11歲女童遭性侵懷孕！法官不准墮胎：建議替寶寶取名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

末期乳癌要化療嗎？2新型藥物慢性控制　免手術化療不錯失良機

「幫婆婆快篩2條線」人妻頭上3條線　小姑風涼話：搞不好妳傳染的

忠實客也驚呆！1連鎖店蛋撻「6入120元」　她推爆：不輸肯德基

台灣首次「我不是胖虎」大型展覽！200坪展區、百坪柑仔店攻陷鐵粉

「幫妳存錢」婆婆逼媳上繳薪水　1規定讓網怒了：哪來的自信

汲取國外經驗提高文化智商　花蓮甄選18位國高中生公費留美

高雄8歲童打莫德納第二劑！竟心肌炎送加護病房　醫曝最新病況

擺脫疫情陰霾！暑假國道11處地雷曝　高公局祭4大疏運措施

百歲老奶奶非典型確診！她無咳嗽、肺炎症狀　狂拉肚子竟染疫

高中申請入學華醫報到率逾9成　護理、視光、環安系報到率100％

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

末期乳癌要化療嗎？2新型藥物慢性控制　免手術化療不錯失良機

「幫婆婆快篩2條線」人妻頭上3條線　小姑風涼話：搞不好妳傳染的

忠實客也驚呆！1連鎖店蛋撻「6入120元」　她推爆：不輸肯德基

台灣首次「我不是胖虎」大型展覽！200坪展區、百坪柑仔店攻陷鐵粉

「幫妳存錢」婆婆逼媳上繳薪水　1規定讓網怒了：哪來的自信

汲取國外經驗提高文化智商　花蓮甄選18位國高中生公費留美

高雄8歲童打莫德納第二劑！竟心肌炎送加護病房　醫曝最新病況

擺脫疫情陰霾！暑假國道11處地雷曝　高公局祭4大疏運措施

百歲老奶奶非典型確診！她無咳嗽、肺炎症狀　狂拉肚子竟染疫

高中申請入學華醫報到率逾9成　護理、視光、環安系報到率100％

快訊／楊敬敏、辛巴皆以高分獲選PLG年度MVP及年度洋將

不是暗黑版！超級英雄影集「上演群交趴」　假GG、空中啪尺度逼A片

獨／西華飯店傢俱大出清！3日限定「最低4折」先到先搶

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

快訊／高雄下水道工程傳意外！2工人受困獲救　1人無生命跡象

面試被問「1隻狗有4張嘴」啥字？他答「這字」秒錄取

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

亮・珠寶／孫芸芸解放深溝驚人　戴355萬鑽石手環戲沙更狂

無薪假破2萬人！　7月「暑假旺季+國旅補助」可望好轉

生活熱門新聞

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

高雄「神秘拖板車」載巨木箱　千人猜答案

主廚教高麗菜正確切法　口感更好

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

館長喊被騙：民進黨是這樣對付我

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

即／威力彩6.19億　彰化一注獨得

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

雞排妹轟搭訕男滾　發文公審戰翻

更多熱門

相關新聞

2歲童確診高燒40度全身抽搐　警車開道10mins到院

2歲童確診高燒40度全身抽搐　警車開道10mins到院

台中市35歲王姓男子的2歲兒子確診，高燒40度且全身抽搐，王父趕緊開車送醫急救，但從大雅家到中國附醫沿路車流量多，車速緩慢，急得如熱鍋上螞蟻，還好經過警五分局四平派出所，馬上轉頭衝到派出所前求救，警方得知後馬上開警車引導，10分鐘內即到院，如今病情已趨緩，家人對警方感謝再三。

出國確診不賠！　南山人壽下架3張「海外突發疾病險」

出國確診不賠！　南山人壽下架3張「海外突發疾病險」

營養師教你「這樣吃」縮短病程

營養師教你「這樣吃」縮短病程

台東+445！縣府籲長者打第4劑

台東+445！縣府籲長者打第4劑

屏東縣+2263　核酸檢驗試劑檢測可判定為確診

屏東縣+2263　核酸檢驗試劑檢測可判定為確診

關鍵字：

快篩確診婆婆兩條線家人

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面