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大陸 大陸焦點 特派現場

骨科停診遭爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲清涼片瘋傳

▲▼ 常州一院骨科醫師集體嫖娼 。（圖／翻攝推特）

▲常州一院骨科醫師被爆集體嫖娼 。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸近日爆出醫院骨科醫師集體買春被捕醜聞，江蘇常州第一人民醫院骨科近日都無法預約掛號，遭爆料是因該科醫師集體買春被捕的關係，影片和相關消息在微博引起關注，3天後常州市官方終於回應，強調消息是「造謠」，並無「集體買春」一事，但是否有個別醫師私下去買春，還需要確定，回應再次引起網友討論。

綜合陸媒報導，常州第一人民醫院骨科月中即無法預約，網友17日在微信群爆料，醫院骨科多位男醫師接受醫藥業者招待去集體賣春，結果遭警方逮捕，醫院院長緊急去協調放過醫師們，結果失敗，整個骨科看診停擺。

微博上更有影片流傳，多名男性在疑似KTV包廂內與穿著清涼的女子喝酒聊天，舉動相當親密，據網友表示影片就是骨科醫師們被警察逮捕前所錄下的畫面，影片也外流到推特。

▼網友爆料。（圖／翻攝推特）

▲▼ 常州一院骨科醫師集體嫖娼 。（圖／翻攝推特）

▲▼ 常州一院骨科醫師集體嫖娼 。（圖／翻攝推特）

▲女子們穿著清涼。（圖／翻攝推特）

常州市政府新聞處20晚間終於在消息沸沸揚揚多天後出面回應，強調消息是「造謠」，警方目前已經找到造謠者，正在進行查處，「集體嫖娼肯定是謠言」；宣傳不工作人員則說，「集體嫖娼是一個謠言吧，但個人是否嫖娼還要和公安核實。」常州市公安局新聞中心一名工作人員表示，已經「關注」到這件事，但其餘情況「不便透露」。

對於官方闢謠，許多微博網友並不買帳，「有就是有，沒有就是沒有，不便透露是什麼意思」、「意思是影片是真的，正在比對」、「少一個也肯定不是集體」、「這是謠言？我可是聽說25日之前骨科都沒號呢」、「或許就是很多去了，但不是全員到齊，所以不叫集體」、「嫖娼不一定，喝花酒倒是真的」、「大家要反著聽，我們公安已經查到造謠者了（找一個人背鍋，再敢亂說話找個理由拘留），集體嫖娼是謠言（有個別人沒去，並不是全部人被抓）。」

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常州江蘇第一人民醫院骨科買春嫖娼

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