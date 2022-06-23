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習近平「金磚國家」領導人談話：脅迫別國選邊　世界會更加動盪

▲▼大陸國家主席習近平在「金磚國家工商論壇」發表演說提到，經濟「武器化」終害世人遭殃。（圖／翻攝自央視）

▲習近平23日在金磚國家領導人第14次會晤上發表談話。圖為22日演說畫面。（示意圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平在23日晚間，於金磚國家領導人第14次會晤上發表談話提到，「一些國家力圖擴大軍事同盟謀求絕對安全，脅迫別國選邊站隊製造陣營對抗，漠視別國權益大搞唯我獨尊。如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安」暗批美國在俄烏戰爭中所扮演的角色。

習近平演說全文如下

各位同事：

當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，新冠肺炎疫情仍在蔓延，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界發展進入新的動盪變革期。

中國人講「烈火見真金」。16年來，面對驚濤駭浪、風吹雨打，金磚這艘大船乘風破浪、勇毅前行，走出了一條相互砥礪、合作共贏的人間正道。站在歷史的十字路口，我們既要回望來時路，牢記金磚國家為什麼出發；又要一起向未來，攜手構建更加全面、緊密、務實、包容的高質量夥伴關係，共同開啟金磚合作新征程。

第一，我們要堅持和衷共濟，維護世界和平與安寧。放眼全球，冷戰思維和強權政治陰霾不散，傳統和非傳統安全威脅層出不窮。一些國家力圖擴大軍事同盟謀求絕對安全，脅迫別國選邊站隊製造陣營對抗，漠視別國權益大搞唯我獨尊。如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安。

金磚國家應該在涉及彼此核心利益問題上相互支持，踐行真正的多邊主義，維護公道、反對霸道，維護公平、反對霸凌，維護團結、反對分裂。今年，我們舉行了外長會晤、安全事務高級代表會議，深化反恐、網絡安全等領域合作，加強在聯合國等多邊框架內協調，在國際舞台上為正義發聲。

前不久，我提出全球安全倡議，倡導堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，立足人類是不可分割的安全共同體，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。中方願同金磚夥伴一道，推動倡議落地見效，為世界注入穩定性和正能量。

第二，我們要堅持合作發展，共同應對風險和挑戰。新冠肺炎疫情和烏克蘭危機影響交織疊加，導致全球產業鏈供應鏈紊亂、大宗商品價格持續上漲、國際貨幣金融體系更加脆弱，為各國發展蒙上陰影，新興市場國家和發展中國家首當其衝。危機會帶來失序，也會催生變革，關鍵取決於如何應對。

今年以來，我們發起金磚國家加強供應鏈合作倡議、貿易投資與可持續發展倡議，通過了海關合作與行政互助協定、糧食安全合作戰略，首次舉辦應對氣候變化高級別會議。金磚國家應該充分利用這些新平台，促進產業鏈供應鏈互聯互通，共同應對減貧、農業、能源、物流等領域挑戰。要支持新開發銀行做大做強，穩步吸收新成員，同時推動完善應急儲備安排機制，築牢金融安全網和防火牆。要拓展金磚國家跨境支付、信用評級合作，提升貿易、投融資便利化水平。

去年，我提出全球發展倡議，旨在推動聯合國2030年可持續發展議程再出發，推動構建全球發展共同體。中方願同金磚夥伴一道，推動倡議走深走實，助力實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

第三，我們要堅持開拓創新，激發合作潛能和活力。誰能把握大數據、人工智能等新經濟發展機遇，誰就把準了時代脈搏。企圖通過搞科技壟斷、封鎖、壁壘，干擾別國創新發展，維護自身霸權地位，注定行不通。

我們要推動完善全球科技治理，讓科技成果為更多人所及所享。今年，我們加快金磚國家新工業革命夥伴關係廈門創新基地建設，舉辦工業互聯網與數字製造發展論壇、可持續發展大數據論壇，達成數字經濟夥伴關係框架，發布製造業數字化轉型合作倡議，建立技術轉移中心網絡、航天合作機制，為五國加強產業政策對接開闢了新航路。我們著眼數字時代人才需要，建立職業教育聯盟，開展職業技能大賽、女性創新大賽，為加強創新創業合作打造人才庫。

第四，我們要堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量。金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。在2017年廈門會晤上，我提出了「金磚+」合作理念。5年來，「金磚+」模式不斷深化拓展，成為新興市場國家和發展中國家開展南南合作、實現聯合自強的典範。

新形勢下，金磚國家更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作。今年，我們首次邀請嘉賓國出席金磚國家外長會晤。新成立的金磚國家疫苗研發中心明確開放性原則。本著循序漸進原則，我們還在科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚+」活動，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建了新的合作平台。

近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制。引入新鮮血液，將為金磚合作帶來新活力，也將提升金磚國家代表性和影響力。今年，我們在不同場合就擴員問題進行了深入討論，應該推進這一進程，讓志同道合的伙伴們早日加入金磚大家庭。

各位同事！

作為新興市場國家和發展中國家代表，我們在歷史發展關鍵當口作出正確選擇，採取負責任行動，對世界至關重要。讓我們團結一心，凝聚力量，勇毅前行，推動構建人類命運共同體，共同開創人類美好未來！

謝謝大家。

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