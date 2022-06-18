習近平：反腐是輸不起也不能輸政治鬥爭　堅定打虎拍蠅獵狐

▲習近平昨表示，「反腐」是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記習近平昨17日主持中共中央政治局集體學習時強調，反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，強調反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。

大陸官媒《新華社》報導指出，中共中央政治局17日下午就「不敢腐、不能腐、不想腐」進行第四十次集體學習。由中央紀委國家監委案件監督管理室主任劉美頻進行講解，提出工作建議。

報導表示，習近平主持學習時發表重要講話。針對中共十八大以後，在反腐敗鬥爭取得許多顯著成效和重要經驗。一切從治標入手，把治本寓於治標之中，讓黨員幹部因敬畏而「不敢」、因製度而「不能」、因覺悟而「不想」。

習近平說，腐敗是黨內各種不良因素長期積累、持續發酵的體現。這種鬥爭十分複雜艱難，容不得絲毫退讓妥協，必須始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，以黨永不變質確保紅色江山永不變色。

▲習近平稱要從嚴治黨，推進反腐。（圖／路透社）

習近平稱，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜，對腐敗的頑固性和危害性絕不能低估，要加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，堅定不移打虎、拍蠅、獵狐，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性腐敗。

習近平也特別強調，全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭，必須從領導幹部特別是高級幹部嚴起，除了嚴以律已，特別是高級幹部要管好自身，還要管好家人親戚、管好身邊人身邊事、管好主管分管領域風氣，在營造風清氣正的政治生態、形成清清爽爽的同誌關系和規規矩矩的上下級、堅持親清政商關係、營造向上向善的社會環境等方面帶好頭、盡好責。

最後，習近平指出，紀檢監察機關要主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，以自我革命精神堅決防止「燈下黑」