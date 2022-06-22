習近平：經濟「武器化」終害世人遭殃　犧牲別國安全必陷困境

▲大陸國家主席習近平在「金磚國家工商論壇」發表演說提到，經濟「武器化」終害世人遭殃。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國家主席習近平以視頻方式，出席「金磚國家工商論壇」開幕式並發表題為《把握時代潮流締造光明未來》主旨演講，分析當下的世界局勢提到，世界經濟武器化，終將使世界人民遭殃，迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必陷安全困境。

習近平演說中表示，事實一再證明，制裁是迴旋鏢、雙刃劍，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。」

習近平指出，當前，一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，大宗商品價格高位波動，全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動盪，世界經濟復甦勢頭不斷走弱「大家都在擔心，世界經濟會不會陷入危機的泥潭，在這個關鍵時刻，只有堅持同舟共濟、團結合作，才能戰勝經濟危機」。

▲習近平認為，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己。(圖／達志影像／美聯社)



習近平說，上世紀，人類先後經歷了兩次世界大戰的浩劫和冷戰對抗的陰霾，慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突。

習近平強調，這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘，迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

習近平指出，歷史告訴我們，和平是人類共同事業，需要各方共同爭取和維護，只有人人都珍愛和平、維護和平，只有人人都記取戰爭的慘痛教訓，和平才有希望。

習近平呼籲，面對動盪不安的世界，我們要不忘聯合國憲章初心，牢記守護和平使命，國際社會要摒棄零和博弈，共同反對霸權主義和強權政治，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，樹立休戚相關、安危與共的共同體意識，讓和平的陽光照亮世界。

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