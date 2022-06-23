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社會 社會焦點 保障人權

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

記者柯沛辰／綜合報導

台中市公有第二市場一家知名滷肉飯店23日清晨發生凶殺案，5名男女一行進入店內點餐，不料遭另外5名陌生惡徒痛毆，其中31歲黃姓男子無辜遭刺殺身亡。案發後，警方陸續逮捕逃逸的5名嫌犯，發現5人皆來自桃園，南下到台中吃喝玩樂。受害者同行友人說，可能是一句話誤會釀成殺機，但確切犯案原因，警方尚在偵訊釐清中。

黃男同行的女性友人表示，當時他們一行人上門點餐，歹徒一行人就已經坐在店內吃飯，雙方沒有點餐或排隊上的糾紛。不過，當時其中一名嫌犯曾起身朝黃男打招呼，黃男感到莫名其妙，便回了一句「我又不認識你」。

不久後，黃男又拿起電話打給朋友「快點來（吃飯）」，但對方疑似誤會黃在「撂人」，率先抄起桌椅、工業電扇毆人，現場血跡斑斑。圍毆過程中，一名嫌犯掏出銳器，猛力刺向黃男胸口要害，導致黃男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。

▲▼台中第二市場滷肉飯店家鬥毆，1男命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中第二市場知名滷肉飯店發生鬥毆致死案，現場一片狼藉。（圖／民眾提供）

事件發生後，兇嫌一行人鳥獸散，分乘3輛車逃離現場，留下同行4名受害者傷痕累累、驚魂未定，至今仍無法想通5名犯嫌的行兇動機。

警方獲報後，立刻循線追人，截至傍晚已陸續逮捕5人到案，但幾人相互推卸責任，加上監視器未見關鍵行兇畫面，現場也找不到兇刀，研判是兇嫌逃逸時一起帶走了，目前警方正在釐清持刀者身分、確切犯案原因，全案朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，兇嫌一行本來有10人，從桃園南下台中玩樂，但實際動手施暴、涉案者僅5人，其中包含一名年輕女子。

▼黃男與友人吃早餐，不料胸口遭刺身亡。（圖／民眾提供）

▲▼台中第二市場滷肉飯店家鬥毆，1男命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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