台中老議長之子與外傭命喪火場　兒招魂保證照顧好母妹才獲允杯

▲▼台中老議長之子喪生火場，家屬到場悲痛招魂，第2次才允杯。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市老議長劉火旺的兒子劉清標和外籍看護昨晚命喪自己家裡，劉清標的兒子下午回到現場招魂，家屬悲戚不已，第1次擲筊時失敗，直到兒子說「會好好照顧媽媽跟妹妹後」才允杯，一樓起火時，在二樓客廳看電視的媽媽跟女兒聞到煙味時，原本想要往下逃，但火舌已經燒到樓梯口，沒辦法上下樓，只能往外跳；起火原因疑似電線走火，實際原因有待調查。

台中市復興路三段一處民宅21日晚間9時58分許發生火警，全家4人2死2傷，死者是91歲屋主劉清標和35歲的外籍看護，劉的父親是台中市連任多屆的老議長劉火旺。

當地里長林姍汝表示，劉阿公退休很多年，平常見面都會打招呼，雖然行動緩慢，但身體還不錯，去年打第1劑疫苗時有遇到阿公，因為2人都是留日，見面都用日文說話，印象特別深刻，原本想說要打第4劑了，有機會再看到阿公，沒想到就發生意外，令人難過。

死者兒子跟媳婦下午4點回到家裡悲痛擲筊招魂，第1次失敗，直到兒子向父親說會好好照顧媽媽跟妹妹後才允杯。

事發當時，劉妻和女兒在二樓客廳看電視，第一時間聞到煙味時，原本想要往下逃，但火勢已經燒到樓梯口，沒辦法上下樓，也無法上樓通知逃跑。

初步研判，起火點在一樓，疑似電線走火，火調人員已調閱附近路口跟店家監視器，釐清有無人為縱火以及起火點。