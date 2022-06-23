衛武營下半年90場節目啟售！還有「獨家無碼版」限18歲以上觀眾

▲衛武營下半年90場精彩演出匯聚國內外菁英。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心今（23）日宣告2022下半年節目，90場精彩演出匯聚國內外菁英，有半數節目皆為衛武營獨家限定版，像是阮劇團✕楊輝《釣蝦場的十日談》有「無碼版」；而今年4歲生日時，10/10當天免費開放四廳院舉辦Open house活動，還有黃昏市集一路嗨到夜晚，以及戶外音樂會、樹洞派對等，下半年節目將於6/30中午起早鳥開賣、7/7啟售。

衛武營下半年節目即將啟售，此次以打造「看演出一定要到衛武營」為目標，規劃「旗艦製作」、「週年慶4.0」、「音樂精選」、「戲劇精選」、「舞蹈精選」、「台灣舞蹈平台」、「衛武營馬戲平台」等大型系列，除了售票演出節目外，更包括多場戶外免費活動。

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這次全台歌劇迷備受期待的，由衛武營與比利時列日皇家劇院跨國合作的威爾第鉅作《唐卡洛》，將於10月27-30日連續4天登場。而滿載華麗服裝與道具的6個40呎大型貨櫃，為克服全球海運嚴重的塞港問題，5月就出發直奔台灣。

這齣史詩級宮廷大戲，是歌劇大師威爾第改編自席勒同名戲劇作品，被視為威爾第創作生涯最偉大的作品之一。以400多套古裝、1000多套配件精心打造服裝細節，更藉由舞台設計，忠實呈現樂譜中指涉的場景，場面宏偉壯麗，重現西班牙菲利普二世的帝國時光。 歌劇以西班牙真實故事為背景，將男兒間錯綜複雜的權力矛盾與愛恨糾葛，化為跌宕起伏的劇情，由外籍主創團隊與國內外聲樂名家共同組成的雙卡司，同台較勁展現超凡魅力。

▲衛武營下半年90檔節目啟售，也將於10月舉行4歲週年慶，免費開放四廳院。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

而今年衛武營將迎接4歲生日，10/7-10/10「衛武營週年慶4.0」多檔節目齊發，10/10當天更免費開放四廳院舉辦Open house活動，還有黃昏市集一路嗨翻到夜晚，另有包括「眾人的搖擺戶外音樂會」、爵士樂「樹洞派對」，預計成為「台灣燈會」後全民的目光焦點！

下半年衛武營戲劇，也又多擋「刷爆三觀 、戰話題極限」的節目，包括未演先轟動的中文音樂劇《勸世三姊妹》，帶著2021年讀劇音樂會秒殺完售的氣勢，在2023年1月正式完整登台。

三館共製的阮劇團✕楊輝《釣蝦場的十日談》，11/4-11/6在衛武營開演，由阮劇團藝術總監汪兆謙與國際偶戲大師楊輝聯合執導，透過人戲、布袋戲、即時投影等複合形式，呈現疫情下鄉間釣蝦場的群象，10個真真假假、荒誕的人性情慾故事，還會在11/5 週六晚場開放18歲以上成人觀看的衛武營限定「無碼版」演出。

▲阮劇團✕楊輝《釣蝦場的十日談》將有衛武營限定「無碼版」。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）



而唐美雲歌仔戲團的《冥遊記－帝王之宴》，由國家文藝獎得主唐美雲反串旦行，挑戰飾演一代女皇武則天，劇中女皇除了身處於風雲詭譎的朝堂以外，在三代齊聚一堂的「家宴」中，更將以媳婦、妻子與母親等身分面對諸多難處，映射出千古年來女性真實的處境。

衛武營藝術總監簡文彬表示，這波疫情讓衛武營更堅定信念，展現表演藝術動能不間斷的決心，鼓勵藝術家突破疫情的限制持續創作，激發更多藝術展演的無限可能。縱使疫情的影響，讓演出增添了許多變數與工作量，仍不畏挑戰，下半年推出多檔國內外精彩節目，竭盡全力就是要讓觀眾獲得全新的觀感體驗；尤其旗艦歌劇《唐卡洛》與「週年慶4.0」規模之龐大，絕對讓大家眼睛為之一亮！