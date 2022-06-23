俄羅斯斷天然氣報復制裁！歐洲最大經濟體恐衰退　通膨讓情況更崩潰

▲俄烏戰爭爆發後，歐盟、英、美天然氣價格飆漲，天然氣供不應求，圖為德國盧布明的北溪2號天然氣管線接收站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯今年2月底針對烏克蘭實施「特殊軍事行動」後，便慘遭美國、歐洲等西方社會實施全面性的制裁，包括禁運俄羅斯原油，不過如此行動卻徹底激怒莫斯科當局，決定展開反制行動，接連切斷波蘭、保加利亞、芬蘭、丹麥等國的天然氣供應，同時減緩分配給德國的天然氣供應，此舉恐令德國經濟邁向衰退。

根據《路透社》，其實早在俄烏戰爭爆發之前，歐盟便高度依賴來自俄羅斯的天然氣供應，來自俄羅斯的天然氣供應約占4成，其中德國的依賴程度更高達55%，因此能源供應問題自然成為俄羅斯能與西方社會在經濟層面上的談判籌碼，不過在戰爭爆發後，西方社會的對俄制裁措施招致莫斯科當局在天然氣供應上的反制。

儘管天然氣仍未被全面阻斷輸入歐盟國家，但德國已經發現天然氣重要供應管道「北溪天然氣一號管道」（Nord Stream 1）的天然氣輸送量僅剩以往的4成，對此莫斯科當局則解釋，西方社會的對俄制裁措施阻礙了管線維修速度，導致天然氣供應不得不被減緩。

長期以來高度依賴俄羅斯天然氣供應的歐洲，近來面臨能源供應吃緊的問題，天然氣價格因供需原理價格衝破天際，導致通貨膨脹進一步飆升，光是荷蘭的天然氣期貨7月交割價就比1年前高出300%，而隨著俄羅斯減緩天然氣供應的速度，歐洲各國皆憂心儲氣設備是否能被填滿，目前存量僅55%。

對此，德國聯邦工業協會（BDI）決定調整德國今年經濟成長預測，由原本的3.5%下調至1.5%，同時警告身為全歐洲最大經濟體的德國恐怕因俄羅斯全面停止天然氣供應，導致走向經濟衰退。

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