加入歐盟有望！27國力挺烏克蘭成為正式候選國　來龍去脈一次看

▲烏克蘭有望成為加入歐盟的正式候選國。（圖／路透）

文／中央社倫敦22日綜合外電報導

正與俄羅斯鏖戰的烏克蘭即將成為加入歐洲聯盟的正式候選國，現有27個成員國領袖可望在本月23日、24日峰會上力挺。但烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄國恐因此加大攻擊力道。

以下是英國廣播公司（BBC）所整理有關烏克蘭申請加入歐盟的程序及影響：

● 何謂歐盟（EU）？

歐盟是由27個歐洲國家組成的政治及經濟聯盟，創建於第二次世界大戰後。成員國之間可自由流通貨物、服務和資金；歐盟公民可在歐盟境內任何地方生活和工作。目前27個成員國之中，有19國、超過3.4億人使用歐元這項單一貨幣。

歐盟成員國在許多領域採用共同標準，例如食品安全、農業、聘僱權利等。歐盟內較貧窮的地區也可獲得歐盟補助以強化經濟。

▲澤倫斯基在烏俄戰爭爆發後就立刻申請加入歐盟。（圖／路透）

● 烏克蘭為何想加入歐盟？

俄羅斯於今年2月底入侵烏克蘭，5天後澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就著手申請加入歐盟，雖然他要求立即加入，但整個程序可能需時數年。

加入歐盟有財政上的好處。但布魯塞爾智庫「歐洲政策研究中心」（Centre of European Policy Studies）研究員裴金（Zach Paikin）認為，烏克蘭的主要動機並非經濟。

他說：「歐盟成員國的身分可牢牢確立烏克蘭是獨立、擁有主權的歐洲國家，而不只是俄國圈子的一部分。」

● 如何加入歐盟？

首先，歐盟執行委員會（European Commission）要評估一國是否符合資格，考量重點包括是否擁有穩定、民主的政府，是否尊重人權，是否實施自由市場經濟。

要讓一國成為候選國，需要歐盟現有成員國一致同意。一旦成為候選國，就必須採用所有歐盟法律和規範，而這通常需要數年時間。

最後，候選國須與歐盟簽訂加盟條約，並經其他所有成員國批准。

▲歐盟曾指出，烏克蘭加入歐盟的程序可能需要花上數十年。（圖／路透）

● 加入歐盟要花多少時間？

上一批加入歐盟的國家包括保加利亞、羅馬尼亞和克羅埃西亞，整個程序花了10年至12年。

阿爾巴尼亞、北馬其頓、蒙特內哥羅和塞爾維亞取得正式候選國身分已有多年，但加盟申請案遲遲未有進展。土耳其於1999年成為候選國，加盟談判卻因國內人權紀錄相關疑慮而中止。

烏克蘭與鄰國摩爾多瓦同時獲得27個歐盟成員國支持成為候選國。喬治亞也提出申請，但被告知必須進一步改革。

● 烏克蘭要如何融入歐盟？

烏克蘭面積比任何歐盟國家都遼闊，達60萬3550平方公里；人口則為第5多，共4413萬人。

烏克蘭的人均國民生產毛額（GDP）為3724美元（約新台幣11萬元），只有歐盟平均的1/9。烏克蘭進口的穀物有30%售予歐盟。

▲烏俄戰爭爆發後，不少海外烏克蘭人就不斷促請國際支持烏克蘭加入歐盟。（圖／路透）

● 烏克蘭與歐盟現有關係如何？

自2017年以來，烏克蘭依據所謂的聯合協議，得以與歐盟國家貿易而不須支付關稅。烏克蘭於2016年與歐盟簽訂「深度全面自由貿易協定」（DCFTA）後，已享有較低的關稅。

烏克蘭為了準備申請加入歐盟，已修改許多法律及規範以達到歐盟標準。

● 烏克蘭還需要做些什麼？

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，烏克蘭「已經做得很好」，但還必須採取進一步「重大改革」。這包括加強法治、改善人權、削弱權貴勢力，以及打擊貪腐。

裴金說：「烏克蘭還必須打造成熟的市場經濟，這對一個前蘇聯加盟共和國來說很困難。」

另一項挑戰會是改革烏克蘭廣受批評的法庭制度。

▲德義法和保加利亞領袖在拜訪基輔後，宣布支持烏克蘭加入歐盟。（圖／路透）

● 最近幾個加入歐盟的成員國有何好處？

羅馬尼亞自15年前加入歐盟以來，國家收入成長至3倍；同年加入歐盟的保加利亞，收入也翻了一倍。

歐盟透過「歐洲結構暨投資基金」（European Structural and Investment Funds）給了兩國數百億歐元，藉由鋪路造港等工程支援了經濟發展。

在2014年至2020年間，保加利亞獲得112億歐元，羅馬尼亞獲得350億歐元。

不過，國際透明組織（Transparency International）認為，這些錢有很多流失在貪腐行為之中。

保加利亞在薪資、健康和教育等方面，在歐盟仍是墊底國家；但羅馬尼亞已從第2窮國進步到第6窮國。

根據世界銀行（World Bank）數據，約150萬保加利亞人和400萬羅馬尼亞人利用歐盟人員自由流動的政策前往其他國家。批評人士擔心這種人才外流現象會傷害兩國未來發展。

● 俄羅斯對於烏克蘭加入歐盟的行動有何反應？

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）雖然一向抨擊烏克蘭想要加入北大西洋公約組織（NATO）的長久渴望，卻強調他「完全不反對」烏克蘭加入歐盟。

然而，蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，克里姆林宮會「更加關注」烏克蘭申請加入歐盟的案子，因為歐盟正考慮組建自己的防衛武力。

培斯科夫說：「（歐盟）正討論軍事、防衛和安全要素，我們當然會仔細觀察。」

澤倫斯基曾警告，俄國可能會因為烏克蘭加入歐盟而採取報復行動，他說：「我們顯然應該預期俄國會採取更強烈的敵對行動，不只針對烏克蘭，還針對其他歐洲國家。」

路透社提到，澤倫斯基今天說，他已與11名歐盟領袖談過烏克蘭的候選國身分，明天會繼續致電更多人。他稍早表示，他認為27個歐盟國家會一致支持烏克蘭成為正式候選國；他透過視訊對荷蘭阿姆斯特丹的群眾說：「這是我們應得的。」

外交官員認為，烏克蘭至少需要10年才能滿足加入歐盟的條件。但歐盟領袖們說，歐盟必須表態認可烏克蘭的犧牲。