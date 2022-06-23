德國啟動「天然氣緊急計劃」二級警戒　譴責俄羅斯經濟攻擊

▲面對俄羅斯減供，德國啟動「天然氣緊急計劃」二級警戒。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

德國23日觸發了天然氣緊急計劃的「二級警報階段」，以應對俄羅斯供應下降。經濟部長哈貝克（Robert Habeck）對此發表聲明譴責，「我們不能自欺欺人，減少天然氣供應，是普丁對我們的經濟攻擊，德國人民將不得不減少消費」。

德國的天然氣緊急計劃分為三個階段，第一階段為「預警階段」，政府和能源供應商組成危機小組，但國家並不會強行干預，天然氣供應商、貿易商和運營商仍可以採取市場手段保證供應，但運營商應保證在10月份之前將天然氣儲備達到80%，在11月份之前達到90%。

第二階段為「警戒階段」，相關立法將進行修改，天然氣應優先用於儲備而不是發電。

第三階段為「緊急階段」，國家將直接干預，能源監管機構聯邦網絡局將進行優先級劃分，優先級較低的行業和設施將被「斷氣」，以保證關鍵工業領域和普通家庭的供氣。

▲俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）否認減供天然氣是預謀行為。（圖／路透）



根據《路透社》報導，俄羅斯否認減少天然氣供應是有預謀的，國家供應商俄羅斯天然氣工業股份公司（GAZP.MM）指責西方制裁導致維修設備的返還延遲。

克里姆林宮23日表示，俄羅斯仍然是可靠的能源供應商，並「嚴格履行其對歐洲的所有義務」。

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