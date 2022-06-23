美國驚爆史上最嚴重腦膜炎疫情！　病例集中在「2族群」已致7死

▲美國驚爆腦膜炎雙球菌疫情。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，佛州出現了至少24宗腦膜炎雙球菌感染病例，其中大部分患者集中於同性戀及雙性戀男性之中，被當局稱為是「美國男同志與雙性戀史上最嚴重的爆發事件之一」。相關疾病目前已導致至少7人死亡，因此CDC敦促人們應盡快接種腦膜炎疫苗。

綜合美媒報導，CDC在22日指出，當局正與佛州衛生局合作，就州內最近爆發的24宗腦膜炎雙球菌感染病例進行調查。以目前的案例來看，當地的腦膜炎雙球菌疫情主要集中在男同志與雙性戀者身上，其中有約半數患者是西班牙裔男性，而疫情爆發的地區主要是佛州，但有少量佛州以外的人士也受到了影響。

CDC表示，這是美國男同志與雙性戀史上最嚴重的腦膜炎球菌爆發事件之一。人們在感染腦膜炎球菌後，可能會出現高燒、頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐、皮膚出現紫色疹子等症狀。雖然患者一開始的症狀與流感相近，但病情通常惡化得很快，因此如果人們出現了上述症狀，就應該立即就醫。

腦膜炎雙球菌是一種常見的病菌，人們在近距離或長時間與患者接觸的情況下，就有可能會通過親吻或咳嗽被傳染。腦膜炎雙球菌可能會造成流行性腦膜炎及血液感染，甚至引發敗血症或死亡等嚴重後果，因此衛生官員們建議人們要及時接種疫苗，才能良好地預防腦膜炎球菌感染。