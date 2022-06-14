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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵針孔魔人已裝3房偷拍4個月　檢警遠端攔截訊號追查幕後集團

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一家汽車旅館日前傳出房間內有針孔攝影機，引發社會關注，檢、警介入調查偵辦後，逮捕一名黃姓嫌犯（40歲），是名建築工人，據了解，他在今年2、3月入住該汽車旅館3間房間時，趁機裝上偷拍的針孔設備，警方出動科技犯罪偵查隊，分析該針孔攝影機設備，以虛擬終端截取相關數位紀錄，才順利逮到嫌犯。

▲▼小港偷拍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方逮捕涉嫌偷拍的黃姓嫌犯（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

▲高雄小港一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

據了解，涉嫌犯案的黃姓嫌犯表示，自己是在今年二、三月份左右進入該汽車旅館時，拆開電視牆的隔板，裝設針孔設備，針孔則是在淘寶購買相關設備，犯案動機只是單純要自己欣賞，而這項設備只要能持續連結摩鐵的無線網路，他就可以遠端接收偷拍的畫面，檢、警也在他的手機內，查扣到多段偷拍的影片，不排除是偷拍集團成員，將擴大追查幕後有無藏鏡人。

偵辦此案的小港分局表示，在接獲報案後，立即協請刑警大隊科技犯罪偵查隊加入分局專案小組，擴大調閱大量監視器影像、分析過濾住宿旅客資料，另外，也由科技犯罪偵查隊分析該針孔攝影機設備，以虛擬終端截取相關數位紀錄。

▲▼高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

▲高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔。（圖／民眾提供）

經比對大量資料後，專案小組認定黃嫌涉有重嫌，遂報請高雄地方檢察署指揮，13日持高雄地方法院核發的搜索票至黃嫌住所搜索，當場查扣拆裝工具1組、手機3隻、安非他命2小包、吸食器等物，全案警詢後依毒品危害防制條例及妨害秘密罪嫌解送高雄地方檢察署偵辦。至於有多少人受害，有無共犯，檢、警還需要進一步大清查。

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