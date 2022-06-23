▲疾管署流感預報站網站顯示部分縣市「類流感急診就診人次」已達到「危險」等級。（圖／翻攝自疾管署流感預報站）



記者洪巧藍／台北報導

疾管署流感預報站網站顯示，包含台中、彰化、南投、台東、花蓮等5縣市的「類流感急診就診人次」已經達到危險等級，令人憂心新冠疫情與夏季流感同時發生。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）日解釋，國內目前無流感疫情流行，類流感急診通報主要是因為新冠疑似症狀前往就診，只要上升超過20%就會顯示為「危險」，該系統是於新冠疫情發生前建置，將會進行修正。

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▲中央流行指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

流感預報站資料顯示，全台流感門診就診人次都還保持在綠色燈號的良好，但是急診診人次可見台中、彰化、南投、台東、花蓮等5縣市的「類流感急診就診人次」已經達到危險，且顯示未來一周可能再升高20%至23%。台南、雲林、嘉義縣、嘉義市，「類流感急診就診人次」則達到「中等」等級，預測未來一周可能再升高16%，是否夏季流感警訊？

莊人祥今日於疫情記者會中說明，周邊國家最近確實有觀察到流感疫情，但在台灣，因為邊境檢疫加上口罩政策，流感併發重症通報從去年10月至今都沒有任何病例，社區呼吸道病毒監測近幾週流感病毒也是零檢出，目前台灣並沒有流感流行。

至於流感預測網站的顯示，莊人祥解釋，這個是新冠疫情發生前，考量長年有流感情況下建置，現在看到類流感通報，大概都是新冠疑似症狀就診去PCR、診斷個案，因為非流感季節自動生成，只要上升超過20%就會顯視為紅色警示，這個會再進行修正。