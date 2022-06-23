日政府外包商喝醉「搞丟USB」！　全市46萬人個資外洩

▲尼崎市的外包廠商竟然將存有46萬人個資的USB遺失在居酒屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣尼崎市公所將新冠紓困金相關作業外包給大阪市的一間公司，該公司的協力廠商職員卻在沒有許可的情況下，將裝有全市46萬人個資的USB帶到居酒屋喝酒，且在喝完酒後將USB搞丟，雖然發現後隔日已經向警方提出申報，但至今仍未尋獲USB。尼崎市公所23日召開記者會，針對此事正式對外道歉。

根據《神戶新聞》報導，尼崎市公所表示，政府針對因新冠肺炎而受到影響的單親家庭與低收入戶發放紓困金，並將相關事務作業外包給大阪市的一間廠商A，而該廠商則找了另一間廠商B來協助這項業務。而廠商B一名40多歲職員21日以「移交資料」為由，將裝有全市居民個人資料的USB攜出。

該名員工當天結束工作後，便跑到大阪府吹田市的一間居酒屋喝酒，直到晚間10時半左右才結束。然而正當他準備起身返家時，卻發現裝有USB的公事包整個不見。據悉，該名員工已在22日向警方申報遺失。

在遺失的USB中，存有尼崎市全市居民的住民基本台帳（類似於戶籍謄本，記載姓名、出生年月日、性別、地址、與戶長的親屬關係）等數十萬筆資料，不僅如此還有部分家庭的銀行帳戶資料。

事實上，尼崎市公所嚴格要求相關廠商在攜出存有民眾個資的USB時，必須取得市公所同意，但是該名員工並未取得許可就將存有重要文件的USB帶出。

尼崎市23日正式召開記者會公開此事，並正式道歉，而他們同時澄清，如要閱覽相關資料必須輸入密碼，目前也暫時沒有收到資料外洩或是遭到惡用的通報。

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