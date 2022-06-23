向「電話詐騙」全面宣戰！　南韓宣布成立專案中心打擊犯罪

▲南韓將整合政府跨部門的力量，全力揪出電話詐騙犯罪。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓電話詐騙犯罪猖獗，歹徒經常在電話中假冒檢察官、法官恫嚇被害人，要求對方領取銀行全數存款寄放家中，之後派車手潛入住處搶劫，嫌犯多半來自中國邊境的朝鮮族。對此，南韓政府政府今（23）日表示，將成立電話詐騙申訴對應中心，整合跨部門的力量應對犯罪。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓國務調整室23日上午發佈新聞稿，表示未來將大力強化打擊電話詐騙的力量，整合政府各部門的力量成立「電話詐騙統合投訴應對中心」，以警察廳為經營核心，同時整合放送通信委員會、科學技術情報通信部等相關部門所派遣的人力資源，以「一條龍」的模式全力打擊電話詐騙犯罪。

南韓國務調整室於21日與科學技術情報通信部、法務部、放送通信委員會、金融委員會、大檢察廳、警察廳、金融監督院、國家情報院、韓國網路振興院（KISA）進行跨部門會議，最後導出以上結論，全力整合力量應對電話詐騙犯罪。

報導指出，目前南韓雖有多個政府或部門能夠處理電話詐騙相關投訴，但須由民眾自行主動前往報案，之後再前往各部門的投訴窗口申報，其繁雜的程序往往導致電話號碼停用、終止銀行帳戶匯款等補救措施實施的時間點被拖延。

往後民眾因電話詐騙受害，只要撥打112專線、或是前往官網投訴，便能以「一條龍」的方式在短時間內有效解決，也可整合偵查獲行政處分等相關資料。

另外，南韓政府將成立跨部門的電話詐欺偵查團，結合檢警、金融監督、情報通訊、稅務等各部門力量，一一揪出各個犯罪組織。

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