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社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹3度酒駕奪命！自稱「懷孕5周」打悲情牌...檢方不買單聲押

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

新北市淡水區29歲辣妹林筱路酒後駕BMW Z4敞篷跑車載著黃姓閨蜜回家，卻高速撞死方姓交管工人，經酒測值高達0.77mg/L，更被查出從她未持有過駕照，警詢時，林自稱「懷孕5周」但未提供任何證據。死者胞姊爆哭痛罵林女，撞死弟弟還想跑「真的是社會的毒瘤！」，士林地檢署訊後，認她涉犯重罪、有逃亡之虞，依公共危險、酒駕致死等罪向法院聲請羈押禁見。

檢方認林女於2014年間曾有公共危險案件經判決有罪確定，竟不知悔改，於10年內再犯酒後駕車並因而致人於死，涉犯刑法第185條之3第3項、第276條，並有道路交通管理處罰條例第86條第1項無照駕駛因而致人死亡之加重事由，涉犯最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡之可能，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。

罔顧人命的林筱路20日晚間與黃姓閨蜜在台北市一處台式餐廳與好友餐敘，21日凌晨結束後，喝得酩酊大醉的林筱路開著要價200萬的BMW Z4敞篷車，載著同樣住在淡水的黃女返家，但行經淡水區民權路、民生路口時，林女卻無視前方正在進行修路工程，筆直猛力撞進工地中，正在執行交管作業的54歲方姓工人當場被撞飛，經送醫搶救後仍傷重不治。

▲▼淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

▲淡水林姓熱褲妹酒駕撞死交管工人，檢方偵訊後，認她屢犯不改、危及公共安全甚大向法院聲押。（圖／翻攝當事人臉書）

林女肇事後還一度企圖駕車逃亡，方男同事見狀後趕緊上前包圍，阻止她肇逃；由於事故發生地點一旁就是竹圍派出所，警方也火速趕抵現場將林女逮捕。最後林女才在黃姓閨蜜的攙扶下，歪歪斜斜地走進派出所，酒測值高達0.77mg/L，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦；同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。

▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人從警局移送士林地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

稍早林女在警方戒護下移送往士林地檢署，頭上還蓋著藍色連帽外套，下身則穿著熱褲，露出一雙修長美腿，死者方男家屬下午也到了地檢署，其姊姊忍不住情緒爆哭表示，弟弟因為疫情關係工作受到影響，才因此去打工，「弟弟很善良，就這樣走掉了」，而哥哥則憤怒稱，「酒駕真的是社會的毒瘤」，希望政府能還家屬一個公道。

喝到斷片的林女，被起底購買的跑車是掛其母名下，也曾經想考駕照，但因罰單太多不想繳，未能進一步考取駕照甚至也被查出有詐欺、毒品前科，改過3次名字，2014年曾有過2次酒駕前科，分別遭判5月徒刑及3月徒刑，但全部都可易科罰金，其3度改名，不排除是為了改運。。

失去至親的胞姊在偵查庭外等開庭時，與親友通電話，沒講幾句話就泣不成聲，並向電話那頭泣訴「一整晚都沒睡都在處理...接到電話就說弟弟在現場沒了呼吸心跳」憔悴模樣相當令人心疼。

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