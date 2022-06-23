電梯沒關門就上升　他險遭夾斷腿「雙腳掛門外」驚悚畫面曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名55歲男子18日發生一場「險被夾斷腿」的恐怖驚魂，監視器影片可見，電梯門打開後，男子雙腳還沒完全踏進去，電梯就自動上升，他向前摔倒後還來不及把腳收回來，兩隻腳已被卡在門外，幸運的是，門關起後電梯突然停了下來，雙腳才沒被直接夾斷。他忍受約30分鐘的疼痛後，終於獲救。

▲馬來西亞男子險些被故障電梯夾斷腳，監視器畫面相當驚悚。（圖／翻攝自Facebook）

綜合《每日郵報》、新加坡MustShareNews報導，這名55歲華裔男子18日深夜11點半左右，在檳城東北縣雙溪檳榔（Sungai Pinang）一間公寓準備搭乘電梯上樓。馬來西亞媒體mStar取得的監視器畫面可見，電梯似乎在男子踏進去之間就莫名自動上升，導致他沒踩穩而向前撲倒在地，接著電梯繼續向上移動，還來不及反應的他未能及時把腳收回，雙腳直接被卡在電梯門外樓板。

▲男子的腳被卡在電梯門頂部，路過民眾見狀趕緊報案。（圖／翻攝自Facebook）

電梯門隨後關起，夾住了他的小腿。幸運的是，電梯突然停了下來，可能是因為電梯門無法正常關閉，啟動了安全裝置，他的腳才免於被夾斷的危機，但男子趴地姿勢，讓他難以按緊急鈕求援，看起來十分痛苦。

有路過民眾目睹一雙腳高掛在電梯門的頂部，嚇得趕緊求救，消防隊在晚間11時42分獲報後不到5分鐘就趕到現場，用機械破壞電梯門，大約花了10分鐘就順利將男子救出。雖然從現場照片看來，男子的腳已經被夾到發紫、流血，但送醫後平安保住了雙腿。

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