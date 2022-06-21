印度、孟加拉洪水釀70死！數百萬人受困　軍方出動救災

▲印度發生嚴重洪災，軍方出動前往災區救災。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印度與孟加拉近日受暴雨影響，多處受到大規模洪水襲擊，數百萬棟房屋遭淹，交通嚴重阻斷，上百萬人受困，至今已造成至少70人死亡，目前兩國已經向軍方尋求支援。

根據《美聯社》報導，印度阿薩姆邦災害管理局表示，當地至少有數十人在洪水中喪命，有200萬人的家園被淹沒。而印度的鄰國孟加拉自17日以來，已經有至少9人死於雷擊。

孟加拉東北部城市席爾希特（Sylhet）的蘇爾瑪河（Surma River）岸邊，有許多孩子無助地坐在被淹沒的房屋窗戶上，其他人則是躲在家中僅存且沒被淹沒的家具上。災民不滿表示，「在這種情況下我們要怎麼吃飯？我們只能靠其他人送來的救援物資生活，什麼事都做不了。」

▲民眾在救難人員的協助下逃生。（圖／達志影像／美聯社）



同樣位於席爾希特的孟加拉第三大機場歐西瑪尼國際機場 （Osmani International Airport）則是因暴雨來襲，洪水幾乎要淹到跑道上，全部航班停飛3天。據悉，席爾希特的高速公路也被洪水淹沒，但仍有居民騎著摩托車強行通過。

根據孟加拉首都達卡的洪水預報，全國主要河流的水位至今仍在持續上升。而受災最嚴重的則是位於東北部的席爾希特、蘇納姆甘傑（Sunamganj）以及北部的拉爾莫尼哈特（Lalmonirhat）、庫里格拉姆（Kurigram）、尼爾法馬里（Nilphamari）、朗普爾（Rangpur）等，而洪水情勢恐將繼續惡化。

印度在連日的暴雨中，也被迫取消多數列車班次與航班。氣象官員更直言，這場暴雨的降雨量是前所未有的多。目前印度軍隊已經開始動員，正在協助救難機構營救受困災民，並調度食物與必需品，透過快艇將物資送到災民手上。

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