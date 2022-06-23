OL「照胸部X光」被要求脫光光！醫院證實：處罰醫生離崗7天

▲女子做胸透被男醫生要求脫光上衣 。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北張家口市懷來縣一名王姓女網友日前在社交平台爆料稱，自己到懷來縣醫院放射科體檢做胸部X光，在單獨面對男醫生時被要求脫光上衣，診間也不提供臨時性衣物遮擋。事發後她向醫院投訴，得到的答覆是醫生被處以離崗7天的處罰。

據《上游新聞》報導，日前，王女拿著《河北省教師資格申請人員體檢表（適用於申請中小學教師資格人員）》到懷來縣醫院參加體檢。6月17日，王女在個人社交平台講述了這次在醫院做胸部X光的經過，她寫道，「教師資格證體檢男醫生讓把上衣都脫光，都說了內衣沒有鋼圈，也要脫光，也沒有提供一次性衣服，怎麼辦？」

6月18日，王女將《懷來縣醫院醫療糾紛投訴登記表》的照片發在網上，並寫到，「6月17日上午，我在縣醫院做教師資格證體檢胸部X光項目，男醫生讓我們將上衣脫光，並沒有提供任何衣服遮擋，當時只有我和這名男醫生在場，嚴重侵犯了我們的權益，在事後向縣醫院有關部門投訴打電話無人接聽，因此現向醫院提出訴求。請醫院審查這個問題，是醫院操作流程不規範，還是醫生個人行為，然後給我們受害者一個合理的解釋並正確處理該醫生，以防此類事件再次出現。」

6月19日，王女收到了醫院的回覆。回覆稱，「1.對於只有男醫生在場要求女生脫光上衣的問題，醫院條件達不到配備一個女性醫護在場；2.對於不能提供遮蓋衣物的問題，已向醫院反映；3.對於這名男醫生讓女生把上衣脫光問題，可能是因為排隊體檢人多，醫生不能及時溝通，屬於溝通問題，當時如果接受不了可以先不做。」她說，「放射科主任已致電道歉，對當事醫生的處罰是離崗7天。主要問題還是醫生沒及時溝通。」

6月21日，懷來縣醫院相關工作人員回應，「投訴屬實，醫院也正在整改放射相關的患者就診操作流程，當事醫生已離崗寫檢查。」