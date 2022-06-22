大樓高層突丟下字條「報警，救命」！警急衝現場排查…真相氣炸

▲社區大樓高樓層突然有人丟下求救字條，員警緊急到場排查。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

江蘇省淮安市日前發生離譜的求救事件，某社區大樓的高樓層突然有張字條飄落，上面還寫著「報警，救命」等文字，嚇得住戶立刻報警，沒想到警方到場排查，得知真相後瞬間氣炸了。

綜合陸媒報導，這處社區大樓位在淮安市清江浦區，社區內有屋主19日下午2點半看見高空飄下一張字條，打開一看才發現，上面寫著「2號樓13層，救命」、「報警，救命」等文字，嚇得立刻報警處理。

當地派出所員警接獲報案，立刻帶人趕往現場，由於紙條上的文字像是用口紅書寫，加上地址明確，於是立刻進行排查，沒想到2號樓13層的3戶住戶都沒有異狀，員警於是打算將26層樓的住戶全數排查。

增援到場後，員警們開始逐層排查，若有不開門的住戶，立刻向管理室聯繫，查清相關資料，但整棟樓排查下來，還是沒有發現異狀。

▼警方逐層排查，卻沒有發現異狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



警方在2次的排查中發現，13樓有一戶住的是祖孫三代，當時男主人告知「不方便進入」，因為妻子帶著幾個月大的孩子在睡覺，10歲的孩子則在寫作業。

後來經過協商，警方進入祖孫三代的住處，見過所有家庭成員，依舊沒有任何異狀。直到當天下午5點多，祖孫三代那一戶的男主人突然找到員警，10歲大的孩子也跟在旁邊。

見到員警後，10歲大的孩子主動承認了錯誤，因為鄰近期末考，當天已經寫了整個上午的功課，不想再寫作業，先前又在網路上看到教小孩自救的影片，於是突發奇想，用油畫筆寫了「求救字條」丟出窗外。

員警進一步進行核實，發現男孩的房間還有另一張一樣的字條，男孩的手上也有油畫筆的印記，於是要求男孩再寫一次，比對字跡後確認無誤，才停止繼續排查。員警後續也安撫了男孩的情緒，同時斥責這樣的行為，會引起許多人驚慌，往後不可再犯。

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