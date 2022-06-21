受困15hrs！台中男拍牆呼救快瘋了　警開門他狂喊「感謝你的愛」

▲一名男子受困屋內，拍牆呼救15個小時沒人理，差點瘋掉，員警一開門，男子道謝「感謝你的愛」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲游姓男子18日晚間8點要從租屋處外出時，豈料竟打不開房門，游男大聲呼喊、拍打牆壁，無奈都沒人回應，還好冰箱還有食物，就在受困15小時心灰意冷之下，突然聽到門外有警察聲音，游男趕緊將鎖匙從房門縫隙丟出去，順利從外面開啟，游男一見到警察，內心委屈一次吐露，「還好有人來救了」、「感謝你的愛」。

台中警四分局大墩派出所巡佐林哲宏與警員蘇怡誌，19日上午11點獲報，有人受困在某棟大樓的4樓房間內，員警趕往現場，原來是游姓男子前一晚8點要外出時，發現門鎖壞了，怎麼打也打不開，游手機早已不見，他無法連絡友人和房東，就這樣拍打牆壁，向對面呼喊，無奈對面沒人住，游男喊到快發瘋、快死了，都沒人來救他。

所幸15小時後，游男聽到門外有人走動聲音，於是大喊救命，該住戶才得知有人受困報警，警方拿著從門縫丟出來的鑰匙，不到1分鐘即打開房門，成功解救游男，結束一場驚魂記。

游男一呼吸到外面空氣，連珠炮式的向員警訴苦，他15個小時求救過程的恐慌與無助，頻頻向警方道謝「感謝你的愛」。