S-70C反潛直升機墜毀！國軍今年第6次重大意外、近6年第19起

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一架海軍S-70C反潛直升機，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外墜毀，目前已知有4人送醫，傷勢情形不明，至於詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。根據《東森新媒體ETtoday》統計，6年來國軍共發生18起意外事件，其中11起墜機，共釀18人殉職，包括前參謀總長沈一鳴。

▲S-70C直升機。（圖／記者李毓康攝）



以下為6年來國軍重大意外事件內容：

2016年雄風三型反艦飛彈誤射事件

中華民國海軍於2016年7月1日規畫在左營軍港水星碼頭內對500噸級金江號巡邏艦（ROCS PGG-610）進行年度甲類操演驗收，但在進行系統檢查時，由於人為因素導致錯誤發射一枚雄風三型反艦飛彈，射入澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，擊中一艘高雄籍漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷。

2016年CM-11勇虎式戰車失衡墜溪

陸軍裝甲第五六四旅於2016年8月16日，在屏東恆春執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障造成戰車失衡，不慎翻覆陷入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛1名逃生，3名官兵（下士副車長兼射手、一兵裝填手、上士派代安全軍官）不幸當場身亡，陷入昏迷的中尉排長與死神搏鬥數天後仍不幸逝世。

2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號

海軍光華六號飛彈快艇於2017年3月18日執行任務，但卻在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，造成漁船船頭受損，所幸無人受傷，而目前漁船已返抵碧砂漁港，飛彈快艇則回到基隆港。

2017年幻象2000失聯

上尉何子雨於2017年7日駕駛幻象2000執行任務，未料卻在晚間6時43分時，該架飛機卻突然自雷達上消失，經搜救後仍未尋獲何子雨；2018年於消失光點附近找尋到戰機碎片殘骸，官方認定何子雨因公失蹤，半年後按程序宣告死亡，之後追晉少校軍階。

2018年F-16戰鬥機失聯墜毀

空軍一架F-16戰鬥機於2018年6月4日進行漢光三十四號演習，戰機卻突然從雷達光點上消失，下午1時43分確認墜毀於基隆粗坑附近山區，負責駕駛的是吳彥霆少校殉職，疑似飛機殘骸在瑞芳滴水子路29號發現。

2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀

空軍一架UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區。機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等階將領及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏陸軍士官長等8人死亡，其中沈一鳴殉職前軍階達二級上將，使這次空難成為歷來國軍高級將領搭乘專機失事中，殉職將領軍階最高的紀錄。

2020年海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆

海軍陸戰隊99旅於2020年7月3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，造成3人不幸罹難；上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，拔管宣告死亡，上士陳志榮、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜經全力搶救後亦不幸殉職。

2020年OH–58D聯合操演墜機

一架OH-58D戰搜直升機於2020年7月17日進行國軍漢光36號演習，任務完成後先前往新竹基地整補，起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序最後墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。

2020年金防部M41A3戰車翻車

陸軍金門防衞指揮部於2020年10月8日進行「聯合反登陸操演」，一輛型號M41A3戰車疑似車速過快翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，中士林楷強當場死亡。

2020年F-5E戰機墜海

空軍台東志航基地於2020年10月29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍執行任務時因發動機故障，跳傘逃生，被救起後送醫不治。

2020年F-16A墜海

空軍第5聯隊蔣正志上校2020年11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今仍沒找到蔣正志。國軍已認定殉職，並追晉少將。

2021年F-5E墜海

2021年3月21日台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，機上兩名人員上尉潘穎諄、中尉羅尚樺皆不幸殉職。

2021年阿帕契誤射飛彈發射架

陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，2021年11月3日於屏東恆春機場演習，機組人員疑似誤觸開關，竟拋射出地獄火飛彈的發射架，所幸無人傷亡。對此，航特部表示已尋獲發射架，人機均安。

2022年F-16V墜海

F-16V單座戰機（機號6650）1月11日下午5時許在嘉義東石外海墜海，駕駛陳奕上尉殉職，得年28歲。經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，而南投縣政府於3月29日青年節當天，舉辦111年忠烈祠入祀及春季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，讓陳奕的英魂永留千秋。

2022年幻象2000墜海

台東志航基地3月14日上午11時25分一架幻象2000單座戰機光點消失，飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生獲救，空軍則證實是機械故障。

2022年IDF戰機卡跑道

與黃重凱墜機同日，台南空軍基地上午一架IDF戰機降落時，發生胎壓不足事件，一度卡在跑道。事後空軍司令部督察長柳惠千證實此事，並稱這樣故障不會影響飛機的妥善率，也不會影響到二聯隊的飛行訓練。

2022年AT-3教練機墜機

空軍證實，高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉，5月31日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，相關單位已尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體。據悉，徐大鈞總飛行時數126.20小時、AT-3飛行時數為24小時。目前蔡英文已指示國防部釐清事故原因。

▼AT-3高教機。（非當事圖／記者李毓康攝）

2022年雷霆2000火箭推進劑殉燃車輛損壞



媒體報導稱陸軍58砲指部6月20日在屏東九鵬基地進行陸軍年度雷霆操演實彈射擊，一輛雷霆2000火箭發射車發射火箭時，其中一枚未射出而爆炸。對此，軍方初步回應澄清沒有爆炸，只有起火，而該單位也隨即滅火；第四作戰區指揮部則說明，是因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞。

2022年S-70C反潛直升機墜毀



一架海軍S-70C反潛直升機，6月22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外墜毀，目前已知有4人送醫，傷勢情形不明，至於詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。