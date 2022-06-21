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北市最新疫苗接種規劃曝光　1小時1萬2530人完成預約

▲▼北市21日公布最新疫苗接種規劃。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼北市21日公布最新疫苗接種規劃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府今（21日）公布最新疫苗接種規劃，包括以診所為主的第17期疫苗共提供5萬5140劑，今開放平台預約，1小時就有1萬2530人預約，接種時程為6/27起至7/3止；另公私立幼兒園施打兒童疫苗方面，北市安排12所國小，提供以兒童BNT為主的第二劑疫苗，自6/28至7/2間，各安排1天設站造冊接種。

台北市最新疫苗施打規劃上分為六種，副市長蔡炳坤說明，第一、預約平台（以診所為主）：第17期疫苗共提供5萬5140劑疫苗，今才開放1小時，已預約完成1萬2530人，預約率23％，包括莫德納9437人、BNT 1909人、高端402人、兒童BNT（5-11歲）782人，接種意願有明顯提升。台北市第17期疫苗預約至6/22下午5時為止，接種日期為6/27至7/3。

第二、6/27-7/2各醫院特別門診，開設各種疫苗預約接種，約2.7萬名額，其中「兒童莫德納」開設約1400名額。

第三、國高中（含五專1-3年級）BNT疫苗追加劑（第3劑）校園接種：北市預計將於6/24前完成，已接種7萬9186人，接種率為52.12％。

第四、兒童疫苗分4區接種站（以莫德納第2劑為主）：規劃6/18及6/25分4區在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5-11歲BNT第1劑、6-11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

另6/18兒童疫苗接種成果為，莫德納1941人、BNT 863人，合計2804人。其中現場掛號715人，約佔25.5％。

第五、各國小校園疫苗接種站（以BNT第2劑為主）：安排醫療院所進入校園接種疫苗，全市158所國小，自6/23至7/2。

第六、公私立幼兒園分12區接種疫苗（以BNT第2劑為主）：循第1劑接種的方式，分別於松山區健康國小、信義區永吉國小、大安區幸安國小、中山區五常國小、中正區東門國小、文山區明道國小、內湖區康寧國小、南港區玉成國小、大同區雙連國小、萬華區西門國小、士林區社子國小、北投區北投國小等，自6/28-7/2間，各安排1天設站造冊接種。

蔡炳坤說，國內疫苗即將進入「全齡接種」，6個月至5歲嬰幼兒可望7月開打，台北市已經在規劃中。另外，很多長者期待已久的Novavax（次蛋白疫苗）也可望7月到貨，應會再有一波疫苗接種潮，台北市也在規劃中。

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