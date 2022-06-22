快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

日前網路有民眾PO一段影片，疑似用路人行經鄉下產業道路，遇上農民封道曬花生，造成無法通過，氣得將擺設的三角錐拋到草堆中，再拿起農具將花生推到水溝裡；疑似花生的主人也在下方留言表示「有申請路權以（已）報警處理」。雲林警方表示，農民申請核准才可於馬路曝曬，如遇他人毀損應立即向警方報案。