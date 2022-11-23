快訊／爆乳妹開BMW撞死交管工人　三度無照酒駕遭判7年半

▲29歲林筱路今年6月三度無駕照，開著BMW Z4酒駕高速撞死方姓交管工人，23日士林地院審結宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

女子林筱路今年6月21日與黃姓閨蜜在北市吉林路用餐，喝了酒後，翌日凌晨駕駛BMW Z4載黃女，行經淡水區民族路口時，無視路障及方姓交管工人，高速衝進工地，導致方男遭撞擊身亡，沒有駕照的林女酒測值高達0.77毫克，案發後遭羈押至今。法院開庭時，林女全認罪，士林地院23日一審宣判，依不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪處7年6月徒刑。

士林地檢署8月偵結，認林筱路（29歲）曾在2014年9月、11月2度酒駕遭判5月徒刑，可易科罰金，卻不思悔改，今年6月三度並酒駕撞死人，以酒駕新制，依10年內再犯酒駕並致人於死等罪起訴。

9月8日法院首度開庭，林母、林女其男友到庭旁聽，對於犯行，林女均坦承。她向法官說，案發前在中山區「小酌之家」喝了啤酒、紅酒，接著續攤到松江錢櫃但沒喝酒，因此認為自己已酒醒才開車回家，至於為何不考駕照，她則稱「想考！但罰單太多不能考」。

▼林女撞死54歲方姓交管工人後，疑企圖駕車逃逸。（圖／目擊工人提供）

同時，林女認自己案發後，留在現場，因此符合自首要件，請求減刑，但公訴檢察官認，她案發當下沒報警，直到警方到場才下車，且車輛為敞篷車，應可以查看車外狀況，是否為自首認定，請法院斟酌，同時也認為不管如何，應是不予減刑。

54歲方姓工人胞姊則委任律師表示「一個活生生有溫度的人，就因被告而失去生命」，接著更說，被告前次為卸責竟說是撞到假人，後又稱打錯檔，種種行為都可顯示被告有企圖逃脫行為，故認不符合自首要件，迄今也未和解，懇請從重量刑。

▲29歲林筱路收押第79天搭囚車還押看守所時，身形明顯變胖（資料圖／記者黃宥寧攝）

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