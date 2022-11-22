屏東阿北酒駕不甩罰單　執行署查封土地！老婆收通知馬上繳清

▲阿北家人繳清罰款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮有位8旬阿北，在朋友家暢飲米酒摻茶水後，騎著機車在馬路上趴趴走，不慎與自用小客車發生擦撞被送醫救治，警察獲報前往醫院，中午測試其呼氣酒精濃度竟仍高達每公升1.81毫克，依法送辦開罰。屏東監理站對阿伯開罰6萬7500元，義務人不理會罰單，案件於8月移送法務部行政執行署屏東分署執行，執行人員欲查封其土地，他的太太接到通知，趕緊繳清罰款。

這位阿北的於2020年10月間酒駕肇事，被函送開罰，拒不繳罰款；執行人員接獲案件，先至其三合院老家現場催繳，但未遇本人或其家人，承辦書記官調查後發現義務人尚有多筆位於枋寮的土地與房子，遂發函地政事務所查封其中一筆土地，阿伯配偶接到分署查封公文，即趕緊派親人至分署繳清酒駕罰單，分署亦迅速通知塗銷查封登記。

一般警用酒測器最大測量值為2.0，本件義務人酒測值高達1.81已快破表，而一般駕駛人呼氣酒精濃度達每公升1.5毫克可能會進入呆滯木僵、昏迷等危險狀態，這位阿北送醫後多時測量酒測值竟仍高達1.81，顯見其騎車時之泥醉程度，對自己及用路人危險性均甚高，所幸其送醫後並無大礙。

屏東分署強力執行酒駕專案一年來，共205位義務人繳清或繳納部分款項，已為國庫收回1078萬元酒駕罰單。為守護用路人的交通安全，對於任何型態的酒駕違規案件，屏東分署將繼續貫徹執行，也呼籲天氣漸冷食用薑母鴨或燒酒雞等含米酒料理，駕駛人仍應遵守酒後不開車的規定，避免傷人傷己。

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