《ELLE》總編輯楊茵絜病逝！名作家楊渡慟失愛女：謝謝妳給我的快樂

▲楊渡痛失愛女，發文哀悼。（圖／翻攝楊渡臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜，於6月21凌晨因心臟衰竭病逝，楊渡在今（22）日於臉書發文哀悼，「心愛的女兒楊茵絜，2022年6月21日淩晨，因心臟衰竭，遠行。大慟！痛徹！」文字藏不住的心痛之情，引網友動容。

楊渡本名楊炤濃，1958年出生於臺灣臺中縣烏日鄉，早期創辦《春風》詩刊，後轉任記者，歷任《中國時報》副總主筆、《中時晚報》總主筆、輔仁大學兼任講師、中國國民黨文傳會主委，曾任中華文化總會秘書長，現為自由作家。曾獲得時報文學獎，並出版多本文學著作，為台灣文壇留下許多佳作。

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楊渡在臉書回憶女兒帶著兩位小孫子回家時的景況，心痛說：多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，說：「爸爸，是我啦，小茵！」然後兩個小孫子在一旁大叫：「阿公阿公，我們回來了！」

楊渡臉書全文如下：

心愛的女兒楊茵絜，



2022年6月21日淩晨，

因心臟衰竭，遠行。

大慟！痛徹！

小茵，謝謝妳，

謝謝妳從小到大給我這麼多的快樂，

這麼多歡聲笑語，

這麼多愛與擁抱，

妳帶給我成長的喜悅，

勝過天地間一切。

此後，也只能帶著妳交給我的功課，

流浪死生，學習走下去。

多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，

說：「爸爸，是我啦，小茵！」

然後兩個小孫子在一旁大叫：

「阿公阿公，我們回來了！」

小茵啊！