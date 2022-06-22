民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

▲民眾黨15日宣布啟動全台大眾走替選戰造勢，備受關注的新竹市長人選，柯文哲與黨內至今仍在等待黨籍立委高虹安的決定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨布局年底縣市長大選，不只台北市副市長黃珊珊被視為有機會勝選的人選，同樣被黨內視為有機會一搏的新竹市長人選，全黨仍在靜候黨籍立委高虹安的決定。本刊掌握，隨著綠營竹市長人選拍板由竹市副市長沈慧虹出戰，民眾黨內研判高虹安出戰機率「愈來愈高」，但仍擔心高最後若宣布不選，恐打亂選戰布局，近日有意尋覓備案人選。

民眾黨人士分析，在民進黨選對會拍板徵召新竹市長林智堅參選桃園市長、竹市副市長沈慧虹參選竹市長後，高虹安隨即大動作發聲明批林將市民的不捨與在乎拋諸腦後，更質疑曾喊出竹市升格的林是「真想要透過升格直轄市讓大新竹好，還是只是要找個直轄市長的政治位置讓自己好？」加上這個月高往新竹跑的頻率增加，研判「雙虹」對決可能性大增。

▲憂心竹市長布局重蹈2020總統大選「郭柯結盟」覆轍，一旦高虹安無法參戰，民眾黨內點名新光大公主吳欣盈也是適合人選。

不過，黨內不少人擔心，2020總統大選「郭柯結盟」喊得震天價響，但鴻海創辦人郭台銘到登記參選最後一刻才宣布不選，讓柯文哲措手不及，抱怨說「最後一秒才說不選，我們要怎麼準備？」且竹市是民眾黨大本營，政黨票拿下15.31%全台最高，若高虹安拖到最後一刻才決定不選，黨恐來不及布局，因此，黨內近日已有呼聲要找其他備案，被點名的是名列民眾黨不分區立委第七的新光集團大公主吳欣盈。

黨內人士說，高虹安出身鴻海的背景，加上去年10月接任竹市黨部主委後，協助黨在基層開枝散葉，當然是柯跟黨的首選，但若高最後無意參戰，吳也是不錯的人選，一來新光集團創辦人吳火獅是新竹人，吳欣盈參選有正當性，二來吳當初點頭列入不分區立委名單，今年4月又進駐蔡壁如國會辦公室擔任顧問，顯然並不排斥從政，三是民眾黨跟藍綠二黨不同，銀彈、資源都有限，若推吳可自帶糧草，不至於出現後援不足的問題。



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