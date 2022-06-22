　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

烤雞第2件5折！「青花椒麻烤半雞、炸雞」開吃了　還有韓式拌拌飯

▲▼「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」餐點。（圖／業者提供）

▲最新青花椒麻系列烤雞、炸雞開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

嗜辣速食控要嚐鮮！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」了，不僅有青花椒麻烤半雞、青花椒麻炸雞，還能選擇半半烤雞、炸雞盒，雙口味一次滿足，再加碼吃這碗「椒麻拌拌飯」，特製青花椒麻醬搭配香草手撕雞，再放進多種蔬菜，飽足感十足，即日起正式開吃，至7月17日還有「青花椒麻烤半雞第2件5折」優惠。

▲▼「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」餐點。（圖／業者提供）

▲半半炸雞、半半烤雞一次能吃到雙口味炸雞及烤雞。

▲▼「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」餐點。（圖／業者提供）

21PLUS、21風味館最新「青花椒麻系列」開吃，特意選用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，強勢推出「青花椒麻烤半雞」、「青花椒麻炸雞」，大口咬下不僅能吃到多汁雞肉，還有酥麻青花椒香，罪惡爆表，同步還提供半半烤雞、半半炸雞盒新選擇，一次就能吃到招牌香草烤雞、炸雞搭配青花椒麻烤雞、炸雞，滿足到不行。

▲▼「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」餐點。（圖／業者提供）

▲加碼吃全新「椒麻拌拌飯」。

加碼再吃這碗「椒麻拌拌飯」，是青花椒麻醬搭配香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及米飯的組合，口感鹹香麻勁，不僅開胃又有飽足感，即日起正式開吃，至7月17日前還有「買青花椒麻烤半雞第2件享5折」優惠。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起外帶披薩半價。

另，達美樂全門市即日起也祭出「外帶披薩半價」，無論是小披薩或大披薩、買1個或很多個「通通半價」，比薩控把握機會搶吃。

【你可能也想看】

►雙層肉排吃到爽！最新「雙起士霸王堡」來了　還夾炸培根、脆洋蔥
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►限時10天！手搖飲外送限定喝「2大指定飲品買1送1」

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新店工人21樓墜落！　整個人插在鷹架上
快訊／侯友宜喊「扛全責」！恩恩爸回應了　點名2局長應下台
「珍寶海鮮舫」沈船位置曝！　詭異路徑呈鋸齒狀徘徊
忍淚聽完恩恩案錄音檔　他2次喊話「侯市長，道歉吧」
LIVE／11音檔全曝光！侯友宜扛了全部責任　 恩恩爸最新說
熱褲妹和男友「詭異作息」曝！　鄰居常半夜報警
醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天
爽吹冷氣電費狂噴　台電認證「簡單1招」超省電

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

烤雞第2件5折！「青花椒麻烤半雞、炸雞」開吃了　還有韓式拌拌飯

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

達美樂外帶披薩半價！全台169家門市開跑「買1個也優惠」

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

烤雞第2件5折！「青花椒麻烤半雞、炸雞」開吃了　還有韓式拌拌飯

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

必囤黑糖珍奶、巧克力口味！超人氣「銅鑼燒冰淇淋買1送1」只有4天

達美樂外帶披薩半價！全台169家門市開跑「買1個也優惠」

NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

榴槤控等2年！超狂升級版「金枕頭榴槤X愛文芒果比薩」來了

王品超夯飲料在超商！爽喝石二鍋冬瓜檸檬冰沙、陶板屋桑椹醋冰沙

Yahoo奇摩毛宇宙全面啟動！馬上投稿讓世人臣服家中毛孩魅力

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

住飯店「每人只要1050元」！週六入住玩到爽　加碼免費吃早餐

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

快訊／新店工人從21樓墜落！「人插鷹架」胸口刺穿無呼吸心跳

彰化大型醫院身心科爆群聚　130人確診...醫護控：毫無防護設備

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪　一票人+1：怎麼來的

確診後咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

消費熱門新聞

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

最新青花椒麻烤半雞第2件5折吃！

超商就能喝到王品超夯冰沙！

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

太空減壓枕95%測試者提升睡眠品質

亞太首創超商購卡10分鐘開通

超狂升級版「榴槤芒果比薩」來了

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

中山附醫研發天然漢方減脂茶配方　 哈孝遠：一天一杯真能瘦

最多藝人指定使用　瘦腰就靠「這款」

更多熱門

相關新聞

宜蘭超療癒「海邊黃色小屋」咖啡

宜蘭超療癒「海邊黃色小屋」咖啡

位於蘇澳鄰近內埤海灘的巷子內，有一間超療癒的黃色小屋「半顆橘子咖啡小窩」，整間咖啡館從外到內都走亮眼的黃色系風格，旅客能在這裡喝咖啡，或點杯超消暑的養樂多冰棒搭水果冰沙，邊看眼前蔚藍海景，宛如置身國外般的度假氛圍，開幕後就備受旅客喜愛。

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

關鍵字：

美食情報21PLUS21風味館達美樂

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面