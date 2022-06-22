烤雞第2件5折！「青花椒麻烤半雞、炸雞」開吃了　還有韓式拌拌飯

▲最新青花椒麻系列烤雞、炸雞開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

嗜辣速食控要嚐鮮！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」強勢推出全新「青花椒麻系列」了，不僅有青花椒麻烤半雞、青花椒麻炸雞，還能選擇半半烤雞、炸雞盒，雙口味一次滿足，再加碼吃這碗「椒麻拌拌飯」，特製青花椒麻醬搭配香草手撕雞，再放進多種蔬菜，飽足感十足，即日起正式開吃，至7月17日還有「青花椒麻烤半雞第2件5折」優惠。

▲半半炸雞、半半烤雞一次能吃到雙口味炸雞及烤雞。

21PLUS、21風味館最新「青花椒麻系列」開吃，特意選用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，強勢推出「青花椒麻烤半雞」、「青花椒麻炸雞」，大口咬下不僅能吃到多汁雞肉，還有酥麻青花椒香，罪惡爆表，同步還提供半半烤雞、半半炸雞盒新選擇，一次就能吃到招牌香草烤雞、炸雞搭配青花椒麻烤雞、炸雞，滿足到不行。

▲加碼吃全新「椒麻拌拌飯」。

加碼再吃這碗「椒麻拌拌飯」，是青花椒麻醬搭配香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及米飯的組合，口感鹹香麻勁，不僅開胃又有飽足感，即日起正式開吃，至7月17日前還有「買青花椒麻烤半雞第2件享5折」優惠。

▲達美樂即日起外帶披薩半價。

另，達美樂全門市即日起也祭出「外帶披薩半價」，無論是小披薩或大披薩、買1個或很多個「通通半價」，比薩控把握機會搶吃。

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