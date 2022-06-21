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達美樂外帶披薩半價！全台169家門市開跑「買1個也優惠」

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起外帶披薩通通半價，不限1個、多個購買數量。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

解放消費自由！達美樂今（21）日宣布即日起「外帶披薩半價」，全台169家門市同步開跑，無論是小披薩或大披薩、買1個或很多個「通通半價」，讓消費者不再困擾買一送一的份量及優惠感，依照自己的需求輕鬆購買。

業者表示，根據消費者研究調查指出，在台灣市場，披薩長期處於購買及食用次數較少的品項，主要的原因在於披薩「份量」跟長期以來「買大送大」優惠的綁架感；不少消費者指出，因為常常要買大送大，價格上才覺得優惠，但其實當餐都吃不完．常常變成隔天的早餐、甚至午餐，不好的消費者體驗，進而導致購買意願越來越低。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起到店外帶披薩半價。（圖／業者提供）

台灣達美樂洞悉消費者心聲，也體恤大家荷包，即日起「外帶披薩半價」優惠開跑，不管是大披薩（12吋）還是小披薩(9吋)通通都半價，消費者不必再被一次得買2個、4個⋯雙位數才有優惠的感受，現在只要買1個就半價，小披薩(9吋)最低售價178元起，大披薩（12吋）一個最低售價280元起，不論是小資族的午餐、小家庭晚餐、好友歡樂相聚，都能輕鬆選擇份量。

達美樂表示，多款獨家四喜系列披薩超熱賣，有超人氣海鮮戀人四喜披薩、闔家歡四喜披薩、美式經典四喜披薩⋯等供選擇，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，讓消費者可以一站購足，解決居家備餐問題。

▲必勝客挺醫護，推出特別優惠。（圖／業者提供）

另外，必勝客近來推出「醫護特別優惠」，即日起至7月19日凡憑醫護名牌或胸章等任何相關證件至全台任一門市，即可享有「單點外帶個人比薩不限口味第2件半價吃」，包括超澎派超級總匯或人氣和風章魚燒等，通通一次滿足，為辛苦的醫護人員們加油打氣。

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