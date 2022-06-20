看電視偷摸腿！姐夫半夜進她房間睡覺：你的比較舒服…小姨子崩潰

▲姐夫一直騷擾原PO。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果碰到這個狀況，你會怎麼辦？一名女網友透露，近來大姐經常出差，沒想到姐夫竟趁機騷擾她，看電視時總是有意無意地觸摸，家人都不在的時候，還直接跑到她床上睡覺，說她的床更舒服，她不滿地和家人抱怨，反而還被責怪，為此感到相當無助。不少網友看到PO文後，紛紛勸「快點搬走吧！」

原PO在臉書社團發文表示，大姐結婚後本來都住在外面，但後來因為一些原因就和姐夫一起回到家中居住。一開始她和姐夫都沒有什麼交集，可是大姐調單位之後經常要出差，這就成了她的惡夢，「他在我看電視時，很喜歡擠我旁邊就算了，還會有意無意的碰觸我的手臂和大腿」，如果她斥責姐夫，對方還會先和媽媽告狀。

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▲姐夫跑進原PO房間睡覺。（示意圖／記者黃克翔攝）

不只如此，姐夫還經常跑到原PO房間說要聊天，因為她房間是和式拉門、沒辦法鎖門，所以無法阻止對方進來，爸媽也認為這並無大礙，讓她很無奈。可怕的是，前陣子爸爸開刀，媽媽到醫院照顧，家裡只剩下她和姐夫2人，對方竟直接跑到她床上睡覺，還說她的床比較舒服，堅持賴在她房間，直到她說要拍照給大姐看，對方才不甘願地離開。

之後原PO跑到爸媽房間睡覺，也把門鎖起來了，未料姐夫半夜喝醉竟瘋狂敲門，又說要和她聊天，最後沒有得到回應才離開。不過對方事後卻惡人先告狀，「打去跟我媽和我姐說我很奇怪，處處看他不爽」，大姐得知後反倒責怪她，說不要穿短褲在家裡走來走去，讓她相當崩潰，「我根本沒有好嗎？氣到好想搬出去」。

不少網友看到文章後，紛紛表示「再住下去早晚會出事」、「爸媽不在家的這段期間，看是否有朋友家可先借住，然後盡快租屋搬離」、「你家人都有問題，趕緊搬出去，不管是否能找到滿意的租屋品質和環境，先找一個可以接受的租下來。重點，不要讓家人知道你的租房地址，因為你色姐夫一定會從你家人那邊打聽」、「趕快搬，在搬離之前先裝監視器吧，有證據才能讓人信服，不然只有被冤枉的份」。