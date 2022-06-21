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52歲中山美穗外貌走樣挨批「膠味太重」　與IG修圖差很大

▲▼中山美穗挨批「膠味太重」。（圖／翻攝中山美穗Instagram）

▲中山美穗出席《死刑之病》記者會，挨批「膠味太重」。（圖／翻攝中山美穗Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

52歲日本女星中山美穗27年前與豐川悅司合拍岩井俊二執導的經典日片《情書》爆紅，至今仍有不少粉絲懷念和討論，但27年過去，已經年過半百的她近日疑似在公該活動中被拍到臉部鬆垮，和IG與劇照上的容貌有明顯不同。

中山美穗近年仍接演多部作品，角色也從年輕時的少女變成母親，但看在許多粉絲心中依舊是經典不敗的女神。她近期在《死刑之病》記者會上，被拍到蘋果肌過於飽滿，臉頰略顯鬆垮，被評「膠味很重」與IG上照片差很大，不過仍散發高雅的女神氣息，而且也有許多粉絲力挺，在這個年紀已經算保養得宜。

▲▼中山美穗挨批「膠味太重」。（圖／翻攝中山美穗Instagram）

▲中山美穗經營IG，時常PO美照。（圖／翻攝中山美穗Instagram）

事實上中山美穗8年前和作家老公辻仁成離婚後，時常靠著飲酒紓壓，先前也被拍到臉頰浮腫的情況，被懷疑可能是飲酒過度導致。恢復單身的她近年拍戲顛覆以往形象，時有大尺度演出，甚至接演18禁電影，更在日劇《賢者之愛》和龍星涼演出相差25歲的母子戀。

歷經事業巔峰、離婚以及住在巴黎的兒子屆滿18歲，中山美穗說現在更想為自己而活，即便容貌不像以往，但不會在乎網友的批評。





 

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