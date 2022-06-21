屏東縣政府+紙風車劇團　開啟戲劇人才培育第一哩路

▲「青少年戲劇夏令營」 。（圖／資料照、屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著疫情趨穩，屏東縣政府今年與紙風車劇團合作推出戲劇營招生，即日開跑，為2022屏東兒童青春藝術節開幕提前暖身。

為屏東培育在地人才藝術扎根，縣府邀請紙風車劇團規劃一系列專業的戲劇及表演課程，有針對15-18歲的青少年戲劇夏令營，為在地青少年開啟美學之門；以及19歲以上的在地戲劇人才培訓課程，歡迎對戲劇有熱忱或是夢想的人，大膽嘗試，站上舞台上為自己勇敢一次。

「青少年戲劇夏令營」已開始報名，招募設籍於屏縣15-18歲的在學學生，預計錄取25名學員，課程期間於8月9日至14日，內容有肢體開發訓練、即興表演、劇場實務課程、講座及成果發表。

「屏東戲劇人才培育計畫」於6月24日開放報名，招募19歲以上對於表演藝術有興趣的民眾，徵選錄取20～30位團員，於8月9日起進行為期10周的培訓課程，從戲劇肢體開發、劇場訓練、戲劇實務課程到最後成果呈現。培訓期間表現優良之團員，將有機會參與今年度紙風車戶外演出前台與後台的實習。

文化處表示，這次培訓計畫，紙風車劇團以30年的表演藝術經驗，及創辦人李永豐研究多年的戲劇肢體開發及實務的戲劇課程為基礎，透過有系統的劇場經驗訓練，從青少年扎根，發掘與培養屏東的戲劇種子，詳細報名及課程資訊，可上屏東縣文化處官網或屏東藝遊粉絲頁查詢。