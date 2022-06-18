被控安插親戚小孩工作　黃珊珊駁：不負責任的造謠

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

已表態參選2022首都市長的台北市副市長黃珊珊，對於被指控安插自己親戚小孩工作，18日澄清「這是個不負責任的造謠」；她表示，如果心裡只有個人或政黨利益，忘記公共利益及市民福祉，市民應該不會支持背棄民意只顧個人或政黨利益的政治人物吧。

黃珊珊今天上午在臉書以「不忘初衷、繼續努力」為題表示，她擔任副市長以來，每天平均都有7、8個會議，除了疫情，市政也不能停歇，她手上監管16個局處，業務很繁重，假日利用時間去考察市政設施，包括市場、商圈、新創基地、社福設施、警察局、消防局等等，利用假日到處走訪，每個地方都會通知當地的主人，只要是公共場所，當然歡迎所有人都可以一起來關心市政建設。​

​

對於這幾天被說承諾選後如何如何，還有人說安插自己親戚小孩工作，黃珊珊說，這些不負責任的造謠，不正是大家痛恨的行為嗎？​大家現在常討論選舉或民調，「我常說，把現在的工作做好就是最好的準備，台北市民有極高的智慧，是非分明，所以，如果心裡只有個人或政黨利益，忘記公共利益及市民福祉，市民應該不會支持背棄民意只顧個人或政黨利益的政治人物吧！」​

​

「我15歲北漂求學，與台北一起成長，從政24年，相信過去的一切經的起考驗，」黃珊珊表示，她在議會21年，同事情誼很深厚，所以不管是議員王世堅、陳永德，彼此共事已超過20年，大家都在為台北市做事，不單單是為政黨，相信友情不分藍綠，台北因為有我們而更美好，才是最重要的事。