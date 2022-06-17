最萌反派小小兵大舉南下屏東　早鳥票限時開賣

▲《神偷奶爸大視界 7月1日至9月25日，於屏菸1936文化基地演出 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

《神偷奶爸》系列電影魅力席捲全球，《神偷奶爸大視界》世界巡迴特展歷經不同城市的巡演，獲得超高好評；7月1日至9月25日，於屏菸1936文化基地強勢登場，早鳥票6月20日起限時開賣，要讓所有南台灣的小小兵粉絲們，一起進入這黃色漩渦，體驗奇幻魅力。

屏東縣政府表示，展覽於屏菸10號倉庫打造真實電影場景還原，無接縫地貫穿小小兵曾登場過的各部作品，提供粉絲沈浸式體驗空間，包含環型劇院、電影展示畫廊、壞蛋格魯的邪惡研究室、充滿夢想的女孩們房間、搞笑反派大集合、小小兵互動遊戲區、小小兵年代區及周邊商售區，透過大量的細節堆砌，讓觀眾得以完全沉浸在《神偷奶爸》電影系列的世界之中。

除了夢幻拍照場景外，更有多種與角色互動的小遊戲，在格魯實驗室一起參與邪惡計畫，製作你獨特的放屁槍；在夢幻女孩房牆上塗鴉、與巨大獨角獸互動；還有勁舞派對、記憶大考驗、蒐集香蕉等，絕對讓大人小孩都能盡情玩樂，各種有趣關卡等你來挑戰。

文化處說，《神偷奶爸大視界》屏菸特展，早鳥票於6月20日正式開賣，現場全票原價299元，學生優惠票249元，6月20日至30日早鳥雙人票只要380元、早鳥三人票500元，不論你是小小兵的粉絲、還是期待新電影的影迷，趕快把握機會來展區中與角色近距離互動，重新回味小小兵的BANANA式療癒魅力！

購票請上超商ibon 售票系統、全網 FamiPort及線上KLOOK 、KKDAY 、 GOMAJI，趕緊手刀訂票。相關活動資訊請上屏菸1936文化基地臉書：https://www.facebook.com/pt1936/。