兒童重症+2！4月大男嬰皮膚有「大理石樣花紋」　肺炎收住加護病房

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日新增5萬6339例本土個案，確診個案中另增209例中重症與115例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日又新增2名兒童重症，分別為4月大男嬰與2歲男童，前者有先天性心臟病，5/31腹瀉被家人送往急診，體溫僅35.4度，且皮膚有大理石樣花紋及發紫，立刻插管使用升壓劑，確診為肺炎併呼吸窘迫，目前還在加護病房治療中。

羅一鈞表示，兩名重症兒童都有慢性病史。4月大男嬰有先天性心臟病等慢性病，5/31活力、胃口降低，且出現腹瀉症狀，到急診，氧氣濃度血壓體溫都偏低，體溫只有35.4度，皮膚有大理石樣花紋及發紫，為缺氧敗血症，立刻插管使用升壓劑，PCR陽性確診，X光顯示兩側肺炎，診斷為肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房使用瑞德西韋等藥物，已於6/15拔管移除呼吸器，目前還在加護病房治療中。

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另一名2歲男童，有神經系統疾病及癲癇，6/17發燒38度，活力下降，6/18嘔吐、呼吸有雜音且有抽搐及臉部不自主運動，同日到急診就醫，在急診有大量嘔吐及氧氣濃度不穩，緊急插管治療，經PCR陽性確診，X光顯示有肺炎，收治加護病房使用瑞德西韋及抗癲癇藥物，6/19已拔管移除呼吸器，目前還在加護病房治療中。

羅一鈞表示，目前兒童重症累計63例，其中18人死亡。重症個案分別為21例腦炎、15例肺炎、3例敗血症、7例哮吼，家中死亡5例，MIS-C12例，共病2例。

▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）