推動亞太地區立憲工程　澳洲憲法學者獲唐獎法治獎

▲澳洲憲法學者雪柔．頌德絲獲頒2022唐獎法治獎。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

邁入第十年的第5屆唐獎今（21日）頒發法治獎，來自澳洲的比較憲法研究先驅學者雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）教授獲獎，唐獎基金會表示，頌德絲教授現為墨爾本大學榮譽桂冠教授，也是該校法學院第一位女性正教授，她以深厚的學養，引領亞太地區許多國家的立憲方針並提供建言，藉由此獎來表彰她在比較憲法的開創性貢獻，特別是推動亞太地區的立憲工程。

每2年一屆的唐獎，今年邁入10週年，從上週六（18日）起到今天，每天上午透過記者會和網路同步直播，各揭曉一個獎項得主，依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

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▲澳洲憲法學者雪柔．頌德絲推動亞太地區立憲工程，獲頒2022唐獎法治獎。（圖／唐獎基金會提供）

今天法治獎得主揭曉，由墨爾本大學榮譽桂冠教授雪柔．頌德絲獲獎，唐獎基金會表示，頌德絲教授出生在的巴基斯坦奎達市，五歲時定居澳洲，為墨爾本大學第一位女性正教授，曾獲選為澳洲社會科學院研究員及英國國家學術院通信研究員，獲頒澳洲世紀勳章、法國榮譽軍團勳章等榮譽。

唐獎基金會表示，頌德絲教授是比較憲法研究的先驅，更是一名經世致用的實踐者，1988年創辦墨爾本大學比較憲法研究中心，更主張比較憲法的研究方法應廣納百川，融合全世界的憲法經驗，不能只關注歐洲及北美的憲政發展，在比較憲法中的耕耘，成為頌德絲教授在亞太地區乃至世界其他國家參與憲政改革的能量。

在比較憲法中的耕耘，成為頌德絲教授在亞太地區乃至世界其他國家參與憲政改革的能量，唐獎基金會指出，這些經驗的反饋，拓展她對於世界各地憲法經驗的理解，更讓她對於比較憲法知識如何傳遞並產生助益及深刻見解，從1990年代開始便走訪不同地區，進行立憲工程推動與憲政相關討論，包括斐濟、東帝汶、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、菲律賓及不丹等國家，這些地方的立憲環境艱困，歷經威權統治轉型，他們面臨的憲法問題，不僅困難，更與人民的福祉息息相關。

唐獎基金會表示，頌德絲教授與亞太地區及其他地方專家學者網絡合作，讓在地學者能一同參與立憲工程，儘管立憲工程時進時退，但透過研究實踐與經驗累積了解到，立憲工程最重要是能讓國家主導並符合當地狀況，才能有效執行，故將比較憲法的方法付諸於實踐中，採取完全尊重當地歷史文化、民情風俗及決策者的作法，與當地學者及工作者一起組織工作坊及論壇，從在地的觀點出發，找出屬於該國的重要議題與可行路徑，對推動亞太與各地的立憲工程貢獻良多，也啟發希望透過憲法改革改變社會的人們。



